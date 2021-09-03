Владимир ПУТИН одобрил идею модернизации Корсаковского порта на Сахалине

Президент Путин назвал идею по модернизации Корсаковского порта на Сахалине хорошей.

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею по модернизации Корсаковского порта на Сахалине, который будет помогать развитию отечественного рыбного бизнеса.

Идею модернизировать порт на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа высказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, он назвал этот проект принципиально важным для развития морского транспорта и рыбного бизнеса.

"Давайте мы это учтем в проекте поручений (по итогам совещания), это надо будет проработать все с ведомствами как следует, но идея очень хорошая, мне очень нравится", - сказал глава государства.

На базе Корсаковского порта планируется создать крупный логистический хаб Северного морского транспортного коридора с увеличенным грузооборота до 30 миллиона тонн к 2030 году. Первые контейнеры в Севморпути здесь планируют принять в конце 2024 года. Вложения в реконструкцию по приблизительным подсчётам составят 90 миллиардов рублей.