На Дальнем Востоке предлагают отменить НДС на судоремонт рыболовецких судов

Минпромторг предлагает отменить НДС на услуги по ремонту и обслуживанию рыболовецких судов, заявил глава ведомства Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина. Он отметил, что это предложение "родилось вчера". Совещание транслировал телеканал "Россия 24".

Министр объяснил, что сейчас основной объм ремонта рыболовецких судов приходится на Корею и Японию.

"Рыболовецкие компании отправляют свой флот для ремонта туда, но при этом, это можно делать в России на дальневосточных верфях", - сказал он.

По его словам, например, компании Камчатки готовы развивать эти мощности, но для этого нужна мотивация, чтобы были конкурентоспособные условия.

"Я думаю, что это разумно. Более того, это не уменьшение налоговой базы, потому что сегодня данных объемов налогов не поступает, уходят за рубеж все эти заказы. Поэтому, если вы поддержите, то мы продолжим и дальше работу с Минфином и надеемся, что найдём поддержку", - сказал Мантуров.

"Антон Германович, попрошу вас тоже вместе с коллегами пообсуждать вопрос, связанный со снятием НДС в сфере судоремонта. Сейчас не нужно отвечать, просто посмотрите повнимательнее. Естественно бы хотелось, чтобы этот объём заказов, который сейчас размещается за границей, был размещён на наших верфях на территории Российской Федерации. Безусловно, это направление деятельности на Дальнем Востоке (судостроение, судоремонт) нужно безусловно поддерживать", - сказал Путин, обращаясь к главе Минфина Антону Силуанову.