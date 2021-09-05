Представитель Фонда Сколково начнёт работать на Камчатке в этом году

Соглашение о сотрудничестве между Камчатским краем и Фондом Сколково подписано в рамках Восточного экономического форума.

«Инновационная деятельность в Камчатском крае сегодня носит несколько отрывочный характер. Нам необходимо консолидировать усилия в первую очередь для того, чтобы выстроить систему поддержки инновационной деятельности в Камчатском крае и систему поддержки молодых учёных. Фонд Сколково предлагает нам интересные инициативы по формированию такой системы, по развитию молодёжного предпринимательства. Представители Фонда предлагают варианты поддержки для студентов, аспирантов и магистрантов, которые выходят с инициативами в IT-области, конструкторской и рационализаторской деятельности», - сказала заместитель председателя правительства - министр экономического развития края Юлия Морозова.

Она отметила, что Фонд Сколково готов на безвозмездной основе консультировать молодых предпринимателей, помогать с нормативно-правовым регулированием, а также поддерживать молодых учёных. В связи с этим до конца года в крае начнёт работать представитель Фонда, а в ближайшем будущем откроется представительство Сколково. Кроме того, Фонд предлагает второй пакет услуг по созданию необходимой инфраструктуры для развития научной деятельности в Камчатском крае, но уже на платной основе.

Напомним, Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Была создана в 2010 году.

Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Число резидентов «Сколково» уже превысило 2700. Фонд оказывает комплекс услуг, необходимых для вывода разработок резидентов «Сколково» на российский и международный рынки. Статус резидента дает компаниям налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра.

В части регионального развития Фонд «Сколково» планомерно ведет работу, включая поиск и привлечение стартапов и индивидуальных партнеров в экосистему «Сколково» в субъектах РФ. Кроме того, Фонд оказывает помощь и содействие управляющим командам объектов инновационной инфраструктуры в регионах в работе по поддержке технологических компаний по стандартам «Сколково».