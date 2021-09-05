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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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В селе Соболево вскоре появится обустроенная набережная

20:25
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В селе Соболево вскоре появится обустроенная набережная

На Камчатке продолжается реализация проекта «Решаем вместе». В рамках проекта жители в сентябре 2020 года выбрали значимые объекты, которые будут построены в их населенном пункте.

«В рамках проекта по обустройству набережной вдоль ручья в селе Соболево предусмотрено устройство тротуарных дорожек протяженностью 206-220 метров, установка паркового освещения, скамеек, урн, беседки и мангальной зоны с навесом, обустройство спуска к ручью Домашнему, установка качелей для взрослых и детей, озеленение территории, строительство пешеходного моста длиной 12 метров через ручей Домашний до детской площадки, которая тоже будет установлена в текущем году за счет средств муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» согласно принятому решению жителей с. Соболево. На сегодняшний день выполнены работы планировочные, земельные работы и работы по отсыпке территории. Доставлено все оборудование и строительные материалы. Выполняются работы по строительству моста и устройству дорожек», - рассказали в министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края.

Из краевого бюджета на благоустройство данного объекта было выделено порядка 6 миллионов рублей. Площадь участка благоустройства составляет 1 847 кв.м.
Окончание работ по объекту запланировано 30 сентября текущего года.

Напомним, что в рамках проекта «Решаем вместе» в этом году будет построено 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон.

В селе Соболево вскоре появится обустроенная набережная 0
село соболевонабережная
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