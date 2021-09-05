Парк «Отдыхайка» в Елизове начали благоустраивать

Тему восстановления детского парка в ходе прямой линии с губернатором края в прошлом году поднял один из жителей Елизова.

Популярное место отдыха, расположенное практически в самом сердце Елизова, в скором времени будет готово принимать горожан. В любимом многими елизовчанами парке «Отдыхайка» подходит к завершению первый этап благоустройства территории.

«Данный объект был выбран жителями города для благоустройства в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». На эти цели из краевого бюджета выделено 4,8 миллиона рублей. Уже завершены демонтажные и земляные работы. Выполняется устройство асфальтобетонных площадок, парковых тротуаров, карманов и площадок под скамейки, озеленение. Вскоре здесь появятся восемь лавочек и урны», - рассказали в администрации Елизовского района.

«Прямой разговор» является действенным инструментом решения обращений. Любой житель Камчатки может задать свой вопрос, адресованный губернатору края, до 9 сентября.

Это можно сделать несколькими способами: на сайте правительства, по телефону горячей линии 8 800 141-00-00 (звонок бесплатный), через телеграм-бот, отправив сообщение в WhatsApp по телефону 8 914 990-20-21 и в социальных сетях Facebook и Instagram. Во время трансляции программы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым» будет работать кол-центр, который будет принимать вопросы в режиме реального времени.

Трансляция «Прямого разговора» в этом году начнётся 9 сентября в 19:30 на телеканалах «41 регион» и «Камчатка-1». Также прямой эфир можно будет посмотреть на Youtube-канале информационного агентства «Камчатка».