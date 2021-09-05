На Камчатке определены получатели гранта «Агростартап»

Гранты на общую сумму 19 миллионов 72 тысячи 700 рублей получат четыре основателя агростартапов.

Поддержку получили производители молока и мяса крупного рогатого скота. В Минсельхозе края прошло второе заседание региональной конкурсной комиссии по предоставлению грантов «Агростартап». Были рассмотрены 5 заявок. Четыре предпринимателя подали заявки на разведение крупного рогатого скота, один – на выращивание картофеля. Общая стоимость заявленных проектов составляла более 25 миллионов рублей. Все заявки на выделение грантов «Агростартап» пришли из Елизовского района. По результатам заседания определены четыре победителя, с которыми будет заключены соглашения на предоставление средств государственной поддержки.

«В результате реализации этих четырёх проектов будут созданы как минимум девять постоянных рабочих мест. Средства гранта «Агростартап» победители планируют потратить на постройку производственных помещений, приобретение сельскохозяйственных животных и новой сельхозтехники», – сказал заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края Сергей Домашевский.

Одному из участников, который подавал заявку на создание предприятия по производству картофеля, рекомендовано доработать бизнес-план и подать заявку на участие в конкурсном отборе в 2022 году.

Напомним, гранты предоставляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Камчатские начинающие фермеры и сельхозтоваропроизводители могут получить до пяти миллионов рублей на развитие собственных угодий и предприятий при условии, что они занимаются или планируют заняться молочным скотоводством. По иным отраслям, в том числе по растениеводству и птицеводству, максимальная сумма гранта составляет три миллиона рублей. После получения денег получатель обязуется осуществлять деятельность и производить продукцию в течение пяти лет. Если условия не будут выполнены, денежные средства придется вернуть.

Тем, кто хочет получить аналогичный грант в 2022 году, необходимо при подаче заявки быть зарегистрированным в налоговой службе в качестве крестьянского либо фермерского хозяйства или индивидуального предпринимателя в год получения гранта, либо принять на себя обязательство по прохождению процедуры регистрации в течение 30 дней со дня объявления его победителем конкурса с основным видом деятельности - производство или переработка сельскохозяйственной продукции. Также по условиям порядка предоставления гранта соискатель должен обеспечить создание не менее двух рабочих мест. Средства предоставляются на условиях софинансирования. Поддержка государства на создание и развитие хозяйства составляет не более 90% от необходимой суммы, 10% – собственные средства предпринимателя. Более подробную информацию можно получить по телефонам министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края +7 (4152) 46-06-78, +7 (4152) 22-98-00.