«Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга»: больше чем выставка

В рамках ВЭФ во Владивостоке открылась выставка «Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга». Губернатор края Владимир Солодов посетил Музей истории Дальнего Востока и познакомился с масштабным выставочным проектом. Он подчеркнул, что открытие Командор — важнейшая дата не только в истории Камчатки, но и в истории всей России.

«Командорские острова — уникальная заповедная территория, которая привлекает туристов со всей страны и зарубежья. Здесь бережно хранятся традиции коренных народов и чтят память о великих первооткрывателях», — сказал Владимир Солодов.

Экспедиции Беринга — это крупнейшие научно-исследовательские предприятия в истории России, а Вторая Камчатская экспедиция, которую называют Великой Северной, претендует на звание самой масштабной в истории человечества.

В этом году Камчатка отмечает сразу три знаменательные даты: 280-летие со дня открытия Командорских островов, 195-летие села Никольского и 340-летие со дня рождения Витуса Беринга.



Как рассказала министр культуры края Оксана Прокопенко, камчатский краеведческий музей передал для экспозиции 10 предметов, среди которых есть поистине уникальные вещи. Это серебряный нательный крест, фрагменты иллюминатора, который, по мнению экспертов, был установлен на пакетботе во время Второй Камчатской экспедиции.

Директор музея Виктор Шалай отметил, что эта экспозиция - первая из серии выставок, посвященных регионам Дальнего Востока.

«В рамах Восточного экономического форума мы решили создавать экспозиции, посвященные великим подвигам, совершенным на Дальнем Востоке. Самой первой мы выбрали экспедицию Витуса Беринга. Этот мореплаватель – великая персона, которую невозможно оставить без внимания. Мы получили колоссальную поддержку в нашей идее от губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Эта выставка создана для всех, кто хочет окунуться в историю и понять подвиги прошлого», - сказалВиктор Шалай.

Выставка реализуется под патронажем губернатора Камчатского края. Партнёрами выставочного проекта выступили Камчатский объединённый краеведческий музей, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН, Военно-исторический музей Тихоокеанского флота, Музей Морского государственного университета имени Г.И. Невельского, Государственный архив Военно-морского флота, Российская государственная библиотека, Музей истории Санкт-Петербурга.