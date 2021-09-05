На Камчатке планируют построить Пенжинскую приливную электростанцию

Трёхстороннее соглашение о создании водородно-энергетического кластера в регионе подписали на ВЭФ-2021 министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Камчатский край и ООО «Н2 Чистая Энергетика».

Документ закрепляет намерения о старте совместной проработки и предварительного изучения проекта строительства Пенжинской приливной электростанции.

«В Пенжинской губе, располагающейся в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря, 2 раза в сутки перемещается объем воды, сопоставимый со стоком реки Волги за 2 года, – свыше 500 куб. километров. Высота приливов здесь достигает 13 метров, что, по оценкам специалистов в гидроэнергетике, позволяет разместить здесь приливные станции различной мощности», - отметил Владимир Солодов.

По оценкам исследований 1970-х годов установленная мощность ПЭС может составлять до 100 ГВт, что соответствует около 40% общей установленной мощности электростанций ЕЭС России.

«Полученная электроэнергия методом электролиза позволит создать производство водорода и поэтапно сформирует на Камчатке восточный кластер на базе возобновляемого источника энергии с потенциальным объемом до 5 млн. тонн водорода в год», - отметил Владимир Солодов.

Трехсторонним соглашением будут определены мероприятия, реализация которых позволит к 2030 году производить и экспортировать водород на базе возобновляемого источника энергии.

Стороны определят концепцию совместной проработки проекта, изучат возможные технические решения, проведут оценку финансово-экономических показателей проекта строительства Пенжинской ПЭС и сопутствующей инфраструктуры.

Ранее Владимир Солодов сообщал, что на Камчатке есть уникальные природные возможности по геотермальной энергетике, реализации перспективных проектов по развитию приливных электростанций, по сочетанию различных источников, в том числе по возобновляемой энергетике. Количество ВИЭ в регионе составляет около трети от общей генерации. Это является одним из рекордных показателей в стране.