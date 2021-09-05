Омега-3: воспитанники детсадов и младшеклассники на Камчатке начнут принимать рыбный жир с 13 сентября

Сейчас идет сбор заявлений от родителей, согласных на прием данной пищевой добавки.

В Камчатском крае продолжается реализация социально значимого проекта «Растем здоровыми», в рамках которого ребята дошкольного возраста от 3 лет и школьники 1-4 классов будут принимать пищевую добавку Омега-3.

«В данном проекте участвует более 32 тысяч детей из 254 образовательных учреждений. Финансирование данного проекта составляет более семи миллионов рублей. 25 и 26 августа средства по данному проекту направлены в муниципальные районы и краевые государственные учреждения, все в рамках федерального закона №44 заключили договоры и приобрели рыбный жир», - рассказала начальник отдела министерства образования края Наталья Николенко.

Она отметила, что в Тигильском и Мильковском районах работа идёт активней всего: уже заключены договоры, приобретена продукция. В Елизовском районе и Петропавловске-Камчатском также все идет в соответствии с графиком.

«С 13 сентября дети уже будут принимать добавку. Параллельно с этим осуществляется прием заявлений от родителей на согласие по применению этой добавки как в дошкольных учреждениях, воспитанники которых будут принимать добавку непосредственно в детских садах, так и в школах, где родители будут давать детям Омегу-3 дома», – пояснила Наталья Николенко.

Отметим, рыбный жир дети будут получать курсами два раза в год по 30 дней. Первый курс - осенью текущего года, в период подъёма сезонных простудных заболеваний, второй – весной.

Напомним, проект ориентирован на здоровье юных камчатцев, укрепление и поддержание их иммунитета, повышение сопротивляемости детского организма сезонным простудным заболеваниям.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе своего визита высоко оценил производство рыбного жира и работу правительства Камчатского края по обеспечению детей этой добавкой. Министр считает необходимым распространить пример региона по укреплению здоровья детей на всю страну.