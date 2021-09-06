На Камчатке обсуждают инициативу «Единой России» о расширении программы сноса аварийного жилья

В конце августа на съезде партии Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о запуске новой программы переселения из аварийного жилья. По новой программе будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства предложил выделить на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета. Эти решения обсуждают и на Камчатке.

«Проживание в комфортном жилье является основным показателем уровня жизни населения. Сейчас регионы расселяют те дома, которые были признаны аварийными до 2017 года. По инициативе партии «Единая Россия» было предложено создать новую программу, в которую вошли бы дома, которые признаны аварийными до 2021 года. Конечно, это даст большую возможность, большой толчок для того, чтобы расселить население из аварийного жилья. Партия «Единая Россия» выдвинула такую инициативу, и инициатива была поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», – рассказал депутат Законодательного Собрания Камчатского края Александр Долгунков.

Жильцы дома № 18 по улице Обороны 1854 в Петропавловске готовятся к переезду. Еще в 2016 году этот дом был признан аварийным и подлежал реконструкции, его включили в программу по переселению граждан, но собственники этого решения не приняли, и в результате дом пойдет под снос. Период расселения жильцов – 2022 год, начало 2023-ого.

«Ежегодно мы расселяем порядка 20-50 семей в рамках этой программы, также действуют подпрограмма «а» за счёт фонда реформирования ЖКХ, за счёт федерального финансирования. У нас только в этом и следующем году должны расселить 10 домов», – рассказала заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Наталья Александрова.

Новая программа позволит большему числу камчатцев получить новое комфортное жильё. Сейчас прядок расселения граждан определён Правительством Российской Федерации и жилищным кодексом. У собственников жилья выкупают помещения, предоставляя им выкупную стоимость. Тем же людям, кто проживает по договору социального найма, город взамен предоставляет иное жильё соответствующего качества. Так, например, собственники дома № 31 по Петропавловскому шоссе уже получили выкупную стоимость и переехали на новые места жительства. Дом будет снесен в первом квартале 2022 года.

«Я более 10 лет проживала в таком жильё, прочувствовала все тяготы и «веселье» такое жизни полностью. Ждала очень сильно и дождалась, меня переселили на Северо-Восток в новую хорошую квартиру. Вокруг дома детские площадки, хорошие условия для жизни детей и самое главное - это жильё не аварийное и безопасное для жизни», – рассказала жительница Петропавловска-Камчатского Алла Кравченко

В этом году в Петропавловске активизировалась работа по сносу аварийных домов. Так если раньше этот показатель был в пределах 2-3 дома в год, то в этом уже 10 и ещё 7 планируют снести. В 2022 году под снос пойдет еще порядка 12 домов. Всего же в муниципальной программе, признаны аварийными и подлежат расселению до конца 2022 года 146 домов.