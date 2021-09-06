«Единая Россия» держит на контроле строительство всех детских садов на Камчатке

Региональное отделение партии «Единая Россия» ведет постоянный контроль строительства, содержания и ремонта детских дошкольных учреждений Камчатки. Задача партийцев сделать так, чтобы объекты, возводимые по национальным проектам, сдавались в срок и даже с опережением графика. Не менее строго следят за наличием мест в детских садах.

Так мониторинг показывает, что в микрорайоне Сероглазка Петропавловска-Камчатского через год будет не хватать мест в детсадах. Речь идет о примерно 110 местах. В планах строительство нового детского сада, возведение которого ранее откладывалось из-за срыва подрядчиком работ по проектированию.

«Понимая важность для жителей этого микрорайона появления нового детского сада на улице Вилюйской на 160 мест, средства в инвестиционной программе предусмотрены на 2021-22 годы. Средства достаточно существенные для того, чтобы этот детский сад был построен. И сегодня стоит очень важная задача перед администрацией города Петропавловска-Камчатского получить положительную государственную экспертизу на проектно-сметную документацию и начать строительство детского сада на Вилюйской», – сообщила секретарь Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктория Сивак.

В том же микрорайоне уже 25 лет прошло с закрытия небольшого детского сада № 54. Здание, простоявшее много лет без отопления, по сути превратилось в руины.

«Конечно, жители микрорайона мечтали бы, чтобы возродился садик, но после сегодняшней встречи стало понятно, что по санпинам эта территория не подходит для детского учреждения», – поделилась жительница микрорайона Сероглазка Агата Грачева.

На встрече с жителями партийцы, курирующие партпроект «Новая школа» рассказали, что требования к безопасности и размерам территорий детских дошкольных учреждений за последние годы существенно изменились. И строить на этом месте новый детсад нельзя.

«Это всё будет снесено, площадка очищена, и согласно экспертизе мы решим, что на этом месте по предложению жителей будем строить. Объектов у нас не хватает – нет ни музыкальной, ни художественной школ. Экспертиза должна чётко дать понять, что вот здесь это можно строить, а это нельзя. И вот тогда соберем людей и посоветуемся», – заявил на встрече депутат Городской думы Петропавловска-Камчатского Павел Сайдачаков.

Один из детских садов, которые возводятся сейчас на территории Камчатского края, находится в микрорайоне Рыбачий города Вилючинска.

«Детский сад рассчитан на 260 мест на 14 групп для детей в возрасте от одного года до 7 лет. Он состоит из 5 блоков – из трех групповых, одного блока группового и бассейна и одного блока административно-хозяйственного с музыкальным залом», – рассказала начальник отдела архитектуры и градостроительства Вилючинска Екатерина Корж.

Новым детским садом здесь уже гордятся, а его строительство идет с опережением графика на два месяца.

«В декабре строители обещают уже технический запуск детского садика. Должно получиться красиво, надёжно, всё для ради детей и жителей нашего города», – сказал глава Вилючинского городского округа Сергей Потапов, который вместе с представителями «Единой России» и депутатом Вилючинской Думы Виталием Ланиным осмотрел строящийся объект.

Строительство детского сада в Вилючинске идет в рамках национального проекта «Демография», возводить его начали в сентябре 2020 года, закончить собираются сентябре 2022 года. Открытие нового детского сада позволит обеспечить местами большую часть нуждающихся.

«Строительство детского сада осуществляется в рамках национального проекта, а сегодня контроль реализации нацпроектов – это приоритет «Единой России», потому как именно при поддержке «Единой России» ведутся проекты по строительству детских садов. Сейчас объявлен уже запуск проекта по капитальному ремонту школ. Всё это находится на очень жёстком контроле партии, и посещение этого объекта дает возможность увидеть, как реально на месте ведутся работы, позволяет скоординировать работу ведомств, которые этим занимаются, принять оперативные решения и держать постоянно на контроле эту стройку», – отметила Виктория Сивак.