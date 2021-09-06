Почтовые грузы будут доставлять беспилотниками

К 2023 году «Почта России» планирует запустить беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населенных пунктов в Камчатском крае. По некоторым из них уже проведены испытательные полеты, подтвердившие эффективность беспилотных летательных аппаратов.

На ВЭФ губернатор края Владимир Солодов и Максим Акимов, генеральный директор АО «Почта России», подписали соглашение о совместном развитии беспилотной доставки в регионе.

«Сегодня дорожная сеть не в состоянии обеспечить круглогодичную связность сообщения всех населенных пунктов на Камчатке. Именно поэтому для повышения эффективности и качества услуг почтовых отделений, которые зачастую критически важны для людей, мы приняли решение совместно с правительством края развивать беспилотную логистику в регионе», – подчеркнул Максим Акимов.

По оценкам почты, использование беспилотников поможет снизить стоимость логистики в крае в 1,81 раза, увеличив скорость в региональной маршрутной сети в 1,85 раза. В перспективе все это позволит нарастить объем грузопотока в 11 раз.

На территории края работают 112 почтовых отделений. В 2019–2021 гг. «Почта России» модернизировала и отремонтировала 4 почтовых отделения, а также адаптировала 6 отделений для маломобильных клиентов по программе «Доступная среда». До конца 2021 г. компания отремонтирует еще 4 отделения на сумму порядка 12 млн руб., а также расширит участки курьерской экспресс-доставки в Елизове и Вилючинске.