​Мяч – в игре: современное футбольное поле появилось в Усть-Камчатске

Футбольное поле торжественно открыли 3 сентября. Продолжается реализация губернаторского проекта «Решаем вместе».

«Мы благодарны этому проекту и лично губернатору. В Усть-Камчатске достаточно сильные футбольные команды: мы постоянно принимаем участие в краевых состязаниях, а также в соревнованиях более высокого уровня. Сегодняшний день очень важен для всех жителей Усть-Камчатского сельского поселения, а для спортсменов в первую очередь», - сказал глава Усть-Камчатского района Василий Логинов.

Из краевого бюджета на благоустройство объекта было выделено более 10 миллионов рублей. Площадь участка благоустройства составляет 2925 кв.м.

«Я очень рада сегодняшнему событию – открытию у нас футбольного поля. Сбылась мечта детей, взрослых и, конечно, спортсменов. Я в своём возрасте радуюсь не меньше остальных. Просто поёт душа», - отметила жительница Усть-Камчатска Мария Гаврилова.

Торжественное открытие футбольного поля прошло при участии почётных гостей. Местные таланты порадовали музыкальными номерами, акробатическими трюками, а ребята из Российского движения школьников – танцем. Затем юные футболисты провели тест-драйв нового поля. Старт товарищескому матчу дал глава района, который ввёл мяч в игру.

Отметим, что в конце 2020 года в районном центре появилась хоккейная коробка, которая позже была трансформирована в летнюю площадку для игр в мини-футбол и баскетбол.

В этом году новые объекты в рамках проекта построены в каждом населённом пункте района. Самые крупные – игровая площадка в Ключах и сквер в Козыревске. При этом реализация проекта продолжается. Уже через две недели жители вновь смогут выбрать, что, по их мнению, должно быть построено в посёлках в 2022 году. Сделать это можно будет в период с 17 по 19 сентября на счетных участках проекта «Решаем вместе».

Напомним, что в рамках проекта «Решаем вместе» в этом году будет построено 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон.





