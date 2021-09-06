​Еще одна спасённая жизнь

Ирина ЯРОВАЯ организовала госпитализацию в национальный медицинский центр им.Блохина 2,5-месячного малыша с Камчатки.

У маленького Матвея обнаружили опухоль в районе печени, которая быстро увеличивается. Необходима срочная операция. Зная, что Ирина Яровая опекает и в ручном режиме помогает каждому онко-больному ребенку с Камчатки, родители обратились к вице-спикеру Госдумы.

Папа мальчика Евгений написал, что на оформление документов и подбор медицинского центра в случае отказа в НИМЦ им. Блохина просто нет времени. Ирина Яровая решила вопрос в течение часа, договорившись с медицинским центром. Сегодня Матвей вместе с мамой вечерним рейсом вылетает в Москву, где его ждут врачи.

Напомним, депутат много лет помогает онкобольным деткам Камчатки. По её инициативе Минздравом края была утверждена схема маршрутизации, согласно которой каждый ребёнок с подозрением на онкологию или подтверждённым диагнозом получает консультацию и помощь ведущих профильных медицинских центров страны. Также Ирина Яровая взаимодействует с онкоцентром имени Димы Рогачева и договорилась, что наших малышей ведёт лично замдиректора центра, доктор медицинских наук Александр Карачунский. Ирина Яровая договорилась о приезде Карачунского на Камчатку 10 сентября. Профессор проведёт семинар с камчатскими педиатрами по своевременному распознаванию признаков онкологии у детей, а также встретится для консультаций с родителями онкобольных ребят и детей с подозрением на онкологию.