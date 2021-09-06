​Выборы-2021: голосуем досрочно на морских участках

В краевом центре проходит досрочное голосование на судах, которые 17, 18, 19 сентября будут находиться в море. Об этом сообщили в Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии.

На сегодняшний день образовано 116 морских участков, более 40 уже проголосовало.

Голосование проводится с 29 августа по 16 сентября. Данные о результатах с участков голосования на судах передаются в ТИК по интернету. Результаты будут обнародованы в ходе общего подсчета голосов после 19 сентября.

В общей сложности в море проголосуют около шести с половиной тысяч моряков.

Напомним, что жителям краевой столицы предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва и Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва.