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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Выборы-2021: голосуем досрочно на морских участках

16:30
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​Выборы-2021: голосуем досрочно на морских участках

В краевом центре проходит досрочное голосование на судах, которые 17, 18, 19 сентября будут находиться в море. Об этом сообщили в Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии.

На сегодняшний день образовано 116 морских участков, более 40 уже проголосовало.
Голосование проводится с 29 августа по 16 сентября. Данные о результатах с участков голосования на судах передаются в ТИК по интернету. Результаты будут обнародованы в ходе общего подсчета голосов после 19 сентября.
В общей сложности в море проголосуют около шести с половиной тысяч моряков.
Напомним, что жителям краевой столицы предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва и Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва.
выборы-2021досрочноголосование
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