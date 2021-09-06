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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. ​Новоселье: новый детский сад в поселке Ключи принял воспитанников

​Новоселье: новый детский сад в поселке Ключи принял воспитанников

17:50
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​Новоселье: новый детский сад в поселке Ключи принял воспитанников

На торжественной церемонии открытия детского сада «Елочка» присутствовали почётные гости, родители, коллектив учреждения и дети. Ребята порадовали гостей творческими номерами. После официальной части гостей пригласили на экскурсию по учреждению. Коллектив детсада продемонстрировал просторный спортивный зал, оборудованный детскими тренажёрами, большой музыкальный зал, зимний сад и сенсорную комнату.


«Мой пятилетний ребёнок с удовольствием ходит в новый детский сад. Сегодня утром учил стихи, чтобы рассказать ребятам и воспитателям. В детском саду есть зимний сад, сенсорная комната, для нас это в диковинку. Не волнуемся за наших детей, потому что знаем, что все недоработки исправлены», - сказала Анастасия Миронова, мама воспитанника нового детского сада «Ёлочка».


«Мы благодарны губернатору Камчатского края, заместителю председателя правительства Тимофею Смирнову, который приезжал к нам, чтобы оценить готовность детского сада к эксплуатации. Он осмотрел здание дошкольного учреждения и увидел, что детский сад готов к работе. Мы сделаем всё возможное, чтобы детям нашим было здесь комфортно, уютно и тепло», - сказал Василий Логинов, глава Усть-Камчатского района

Напомним, строительство дошкольного учреждения началось в 2017 году. Позже с подрядчиком был расторгнут договор. В 2019-м работы на объекте возобновились. Спустя два года детский сад начал свою образовательную деятельность, объединив два дошкольных учреждения: «Ёлочку» и «Золотой петушок».

Дошкольное учреждение возвели в рамках национального проекта «Демография».

​Новоселье: новый детский сад в поселке Ключи принял воспитанников 0​Новоселье: новый детский сад в поселке Ключи принял воспитанников 1
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