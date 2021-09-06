Павильон края на «Улице Дальнего Востока» передадут студентам ДВФУ с Камчатки

До зимы павильон будет принимать туристов, которые смогут познакомиться там с потенциалом полуострова, а затем его будут использовать студенты Дальневосточного федерального университета, приехавшие на обучение с Камчатки. Об этом губернатор края Владимир Солодов заявил по итогам Восточного экономического форума

«Павильон Камчатки в этом году стал безусловной точкой притяжения, с него начинается “с”. Я принял решение о том, что мы не будем его демонтировать после окончания ВЭФ. Павильон останется здесь до зимы и станет туристско-информационным центром. Здесь каждый житель Приморья и других регионов сможет узнать про Камчатку, приобрести сувенирную продукцию наших производителей. Самое главное — хочу предложить сделать наш павильон домом Камчатки в столице Дальнего Востока. Заниматься им должны те, кто живёт во Владивостоке. В первую очередь это студенты ДВФУ с Камчатки. Хочу ребятам предложить, чтобы они сами проработали концепцию павильона и использовали его для разработки новых проектов и их презентации», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, цель работы тематических павильонов на «Улице Дальнего Востока» – выставка достижений регионов и демонстрация инвесторам наиболее важных направлений развития. В помещениях Камчатского края можно ознакомиться с рыбной отраслью, узнать о том, какие рыбу и морепродукты добывают камчатские рыбаки. Установлен капитанский мостик, где посетители с помощью рычагов управления могут запустить видеоролики о морских круизах на Камчатке и по Северному морскому пути.

Кроме того, на выставке можно узнать о развитии авиасообщения и зеленой энергетике, культурах коренных народов полуострова, Кроноцком заповеднике и гонке на собачьих упряжках «Берингия». Всего на площади 145 квадратных метров разместились 8 интерактивных зон.





