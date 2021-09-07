Ирина ЯРОВАЯ обеспечила федеральную поддержку школе серфинга на Камчатке
Министр спорта РФ Олег МАТЫЦИН поддержал предложение депутата Госдумы оказать государственную поддержку детской школе серфинга на Камчатке.
Во время работы на ВЭФ вице-спикер Госдумы Ирина Яровая пригласила министра спорта РФ Олега Матыцина в павильон Камчатского края на площадке форума, чтобы представить проект школы серфинга для детей. Об этой идее парламентарию ранее рассказал основатель школы Snowave, пионер камчатского серфинга Антон Морозов. Посетив вместе с депутатом камчатскую площадку и пообщавшись со спортсменом, глава министерства проникся идей и пообещал проекту поддержку.
Антона Морозова министру представила Ирина Яровая.
«Камчатские серфингисты — это наши замечательные люди, которые олицетворяют сразу и молодость, и энергию, и силу духа. А самое главное, они еще взяли на себя миссию создать на Камчатке школу серфинга для детей. Этой прекрасной идее обязательно нужна федеральная поддержка. Поэтому, что это не только дополнительное внимание к красоте и уникальности Камчатки, это любовь, которая возникает у наших камчатских детей и, в хорошем смысле, привязывает к родному краю. Любое хорошее дело начинается, только если есть люди, которые несут в себе идею. У нас такие люди есть, есть дети, которые увлечены и занимаются серфингом. Теперь нам нужно придать дополнительный импульс через финансовую и организационную поддержку», - сказала Ирина Яровая.
Антон Морозов рассказал, что школе, в которой уже занимаются порядка 70 детей, необходим официальный статус. Сейчас она действует, как частная. Поддержка государства поможет создать полноценную инфраструктуру для занятий ребятишек и сделать школу доступной для всех желающих.
«Мы готовы заниматься с детьми плаванием, ОФП, есть целое направление серф-фитнес. В принципе мы абсолютно готовы на основе своих знаний и опыта сделать крутую спортивную школу, которая потом покажет хорошие результаты. У нас самое главное есть – океан и постоянные волны. Камчатка — это не только вулканы и рыбалка, как все привыкли. Волны холодного Тихого океана привлекают людей со всего мира, многие мечтают прилететь сюда, чтобы заниматься серфингом. Камчатка для этого очень перспективное место и может стать топовым. Но для этого нам нужна нормативная поддержка. На самом деле, вы уже помогли, потому что пришли, узнали о нашем проекте. Спасибо вам большое!», - сказал основатель школы.
Он поделился, что школа ставит перед собой амбициозные цели. К примеру, подготовить олимпийских чемпионов по серфингу.
Министр поддержал идею. «Чем мы можем помочь? Мы с Ириной Анатольевной уже здесь – представители исполнительной и законодательной власти. Поручение министерству я дам. Поставлю в известность Всероссийскую федерацию, чтобы они обратили внимание. Ну и что касается административной, организационной, финансовой поддержки – давайте подумаем вместе. Страна у нас настолько богатая, что мы не имеем права не использовать такие возможности», - сказал Олег Матыцин.
Ирина Яровая также предлагает создать на Камчатке крупный реабилитационный центр, где помощь смогут получать в том числе и спортсмены. Эту идею она озвучила на площадке ВЭФ 2021. «Исходя из того, что Президент поставил в целом для страны задачу по созданию реабилитационных центров, мы будем серьезно претендовать на то, чтобы на Камчатке, с учетом её бальнеологических ресурсов, появился такой крупный реабилитационный центр. И это еще уникальная возможность для восстановления спортсменов. Ведь сегодня такую живительную силу, которой обладает Камчатка, мало где можно найти. Поэтому, мы будем, конечно, соединять все наши форматы и возможности», - сказала вице-спикер Госдумы.
Напомним, это далеко не первая встреча парламентария с камчатскими серфингистами. Осенью 2020 года во время происшествия на Халактырском пляже Ирина Яровая привлекла специалистов ФМБА для обследования серферов, которые обратились с жалобами на ухудшение здоровья после контакта с водой. Также депутат организовала сбор проб воды, грунта и останков погибших морских животных, доставила их в ведущие научные институты страны и координировала работу ученых по установлению причин происшествия