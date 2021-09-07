​ВЭФ. Камчатка. Главное

Делегация Камчатского края во главе с Владимиром Солодовым приняла участие в Восточном экономическом форуме. В ходе крупнейшего мероприятия Дальнего Востока было подписано рекордное для региона количество соглашений – 18, которые носят предметный характер и окажут влияние на улучшение качества жизни жителей Камчатки.

О том, каких результатов удалось достичь за время проведения Восточного экономического форума, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Проекты для камчатцев

ВЭФ, с одной стороны, — это место, где мы презентуем итоги развития, а с другой — договариваемся о будущих проектах. В таком смысле это действительно очень важная площадка. В этом году соглашений много, и главное — что все они носят предметный характер и отвечают на вопросы, которые волнуют жителей Камчатки. Многие из них уже реализуются.

Здесь мы договорились о том, что до 2023 года за счёт частных средств будет построено оптоволокно до Оссоры, а в 2022 году — до Паланы. Подписали соглашение о том, что в Пенжинской губе будет строиться прорывной, стратегический для полуострова проект по строительству приливной электростанции и генерации зелёного водорода. Договорились о сотрудничестве с Высшей школой экономики для наших студентов. Зафиксировали договорённости о развитии Петропавловска-Камчатского. Это и строительство двух новых кварталов, и развитие Петропавловской гавани на месте бывшего судоремонтного завода «Фреза», и многое другое.

Таким образом, это не некоторые абстрактные намерения о том, что мы будем привлекать инвестиции, это проекты, которые прямо по возвращении с форума будут прорабатываться для повышения качества жизни камчатцев.

В этом году форум был в большей степени российский. Тем не менее для нас важно показать готовность к привлечению инвестиций. Сегодня мы достойно смотримся на российском уровне и на этой основе будем готовиться к привлечению международных инвестиций. Надеюсь, что в скором времени мы оставим коронавирусные ограничения позади, и со следующего года возможности зарубежных площадок будут открыты для нас.

Вектор развития дальневосточных регионов

Президент в очередной раз подтвердил, что Дальний Восток — это приоритет развития для всей страны, и дал конкретные поручения федеральным органам власти усилить свою работу в наиболее важных для нас сферах: здравоохранение и дополнительное финансирование. На пленарном заседании было отмечено, что, помимо остальных решений, ещё 10 миллиардов в рамках программы развития Дальнего Востока будут направлены в регионы целевым образом.

Ещё одно направление — это транспортная доступность, создание дальневосточной авиакомпании. Здесь главная цель — чтобы люди могли чаще и по более доступным ценам летать по востребованным направлениям. По моему предложению в перечень дальневосточной авиакомпании включены маршруты Петропавловск-Камчатский — Хабаровск и Петропавловск-Камчатский — Владивосток. Теперь будем добиваться, чтобы стоимость этих перелётов соответствовала ожиданиям жителей.

Также особое внимание уделено вопросам экологии и защиты окружающей среды. Министр природных ресурсов РФ Александр Александрович Козлов объявил результаты совместной с правительством Камчатского края работы по ограничению вредных производств, моратория на россыпное золото в центре Камчатки. Обсуждался вопрос о создании так называемых туристических территорий, на которых сфера туризма имеет приоритет по сравнению с другими секторами экономики. Принято решение о приостановке части проектов в зоне вулканов: Вилючинского, Мутновского, Горелого.

То есть мы видим, что эти вопросы стоят на контроле у Президента, находятся под личной ответственностью министров, по ним достигаются результаты и ставятся новые задачи.

Доклад Владимиру Путину

На форуме я докладывал о результатах работы по привлечению инвестиций на Дальний Восток и модерировал сессию о бюджетной справедливости, где мы с коллегами-дальневосточниками выработали ряд предложений. Они были представлены Президенту, часть сразу пошла в работу. В частности, смягчение требований к кредитованию проектов в ДФО.

Дело в том, что федеральные банки не заинтересованы в кредитовании дальневосточных проектов. Будем исправлять эту ситуацию, прорабатывать вопрос создания страхового фонда, который позволит уравнять более сложные в силу разных причин дальневосточные проекты с проектами центральной части России.

Также в ходе доклада Президенту озвучил вопросы, связанные с административным давлением, развитием транспортных коридоров. Глава государства прямо сказал, что все они должны лечь в основу поручений и реализованы в ближайшее время.

Рыбная отрасль и судостроение

Для нас рыбопромышленный комплекс, конечно, главная отрасль. Тема, связанная со вторым этапом инвестиционных квот, была в центре обсуждения на ВЭФ. Мы видим, что за последние пять лет благодаря этому механизму огромное количество инвестиций пришло на Камчатку — 50 миллиардов рублей.

В рамках программы более полутора десятков судов строится на российских верфях, суда начали строиться на Камчатке. Об этом было также доложено Президенту, и мы смогли презентовать свои планы по возрождению этой отрасли. Отмечу, что это одна из важнейших тем для меня. Мне обидно видеть руины СРВ, тогда как в своё время они были процветающими промышленными предприятиями. На форуме поддержано предложение о снижении ставки НДС для судостроения, введение преференций для этой отрасли. В этом вопросе получена поддержка по линии Минпромторга РФ.

Благоустройство Петропавловска-Камчатского

С участием частного капитала и институтов развития, обладающих лучшими знаниями и компетенциями в этой сфере, будет выполнена реконструкция центральной части Петропавловска-Камчатского. ВЭБ.РФ выполнит ребрендинг бывшего судоремонтного завода «Фреза», который в дальнейшем мы будем позиционировать как Петропавловскую гавань.

С компанией ДОМ.РФ по итогам кропотливой работы мы определились, что перспективные участки застройки — в микрорайонах Северном, Солнечном, площадью 100 тысяч квадратных метров каждый — будут иметь комплексный план застройки. Это позволит уйти от точечной застройки к созданию новой качественной городской среды, когда сразу будут запланированы и зелёные пространства, и этажность домов, и соотношение парковок с количеством квартир, и социальные объекты, и необходимые сервисы. Тогда качество городской среды приведёт к качеству жизни горожан.

На сегодня Камчаткой подана заявка на получение бюджетного инфраструктурного кредита сроком на 15 лет под льготную процентную ставку на инфраструктуру, необходимую для строительства микрорайона Северного и реализации жилой застройки в Елизове. Первые жилые объекты будут введены в эксплуатацию в 2023 году.

Кейсы Камчатки

Проекты, реализуемые на Камчатке, вызвали широкий интерес у участников форума. В их числе: зелёная экономика, бесплатная Омега-3 для детей, туристические возможности, цифровые решения по отслеживанию работы с твердыми коммунальными отходами, интерактивная карта очистки Авачинской бухты, сбор у населения автомобильных покрышек, договорённости о бесплатном вывозе с Камчатки использованных батареек, проект бренда «Береги Камчатку», Вулканариума и Кроноцкого заповедника и их подход по нахождению баланса между туристическим развитием и сохранением природных территорий. Кроме того, были презентованы инициативы региона по нахождению баланса между интересами рыбопромышленного комплекса и сохранением природы воспроизводства рыб и т.д. Все это уже даёт конкретные результаты.

Так, объём пропуска нерки на нерест в Курильское озеро составил 2 миллиона экземпляров. Это планка, которой впервые удалось достичь за последние годы совместными усилиями.

Мне хочется поблагодарить всех тех инвесторов, которые поверили в Камчатку, и тех людей, которые инвестируют в нашу природу. Именно благодаря им у нас есть конкретные результаты, нам есть чем поделиться с другими регионами.

Доступная Камчатка

При продвижении туризма для меня важно, чтобы мы избавлялись от стереотипа, что поездка на Камчатку — это дорого. В ходе форума мы договорились с компанией TUI, крупнейшим оператором чартерных рейсов, что уже в 2022 году мы запустим программу чартерных рейсов на Камчатку из Москвы. Ориентируемся на стоимость от 30-35 тысяч рублей с авиабилетом, минимальной экскурсионной программой и проживанием на Камчатке.

Более детальное обсуждение проекта состоится осенью этого года вместе с туристическим сообществом края во время визита делегации компании на Камчатку. Впоследствии будет расширена география чартерных рейсов вплоть до международных, которые станут дополнением к субсидированным программам.

Жители Камчатки также смогут летать в Москву с помощью данного проекта и посещать объекты туристической инфраструктуры в Москве и Петербурге. Соответствующие договорённости есть с мэром Москвы, губернатором Северной столицы и главами центральных регионов России.

Субсидируемые авиаперевозки

Речь идёт о том, чтобы уйти от очередей и ажиотажа на субсидируемые билеты к гарантированному праву дальневосточника на субсидируемый перелёт. В ближайшее время Правительство РФ такую механику проработает. Это будет логическим завершением усилий, которые правительство в 2021 году уже приняло. Напомню, что объём средств на субсидирование авиабилетов был увеличен вдвое.





