​Андрей КОПЫЛОВ: Свыше 99 процентов краевых законов в Заксобрании 3-го созыва разработали единороссы

Итоги работы фракции «Единой России» за 5 лет подвел ее руководитель Андрей Копылов.

6 сентября под руководством первого вице-спикера Андрея Копылова состоялось финальное заседание фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Камчатского края 3-го созыва.



Фракция была создана сразу после выборов – 17 октября 2016 года. В нее вошел 21 депутат от «Единой России», что составило 75 процентов от общей численности парламентариев и обусловило определяющую роль фракции в Законодательном Собрании.



Это подтверждается итогами работы спустя 5 лет. Практически 90 процентов всех обращений граждан были адресованы депутатам-единороссам. Восемь законодательных инициатив федерального уровня внесены в Госдуму также камчатскими депутатами от «Единой России». Свыше 99 процентов региональных законопроектов подготовили единороссы, а всего за созыв принято 159 разработанных ими законов.



Среди них – законопроекты, направленные на реализацию национальных реформ и проектов, Посланий Президента РФ, поправок в Конституцию, минимизацию последствий пандемии коронавирусной инфекции, смягчение налогового режима и предоставление мер поддержки малому и среднему бизнесу, усиление социальной защиты.



По инициативе депутатов фракции введены дополнительные меры социальной поддержки спортсменов, их тренеров и спортсменов-ведущих, а также спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.



Тишину и покой жителей Камчатского края теперь оберегает инициированных единороссами закон, за нарушение положений которого установлена административная ответственность.



По инициативе единороссов законодательно запрещена продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним, а также товаров, содержащих бытовой газ, и введены административные штрафы за их продажу.



По предложению депутатов фракции, с учетом мнения населения, создан лесопарковый зеленый пояс Петропавловск-Камчатского городского округа.



Депутаты-единороссы совместно с краевым Молодежным парламентом подготовили 19 поправок к проекту закона «О молодежной политике в Российской Федерации». 13 из них вошли в федеральный закон, подписанный Президентом РФ 30 декабря 2020 года.



Наиболее активными в законотворческой работе по итогам созыва стали депутаты Андрей Лиманов и Татьяна Ткаченко.