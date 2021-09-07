​Более 90 тысяч камчатских пенсионеров получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Деньги были направлены гражданам, получающим пенсию по старости, по инвалидности, по потере кормильца, и военным пенсионерам.

Представитель регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» Валентина Лунева считает, что данная мера поддержки в полной мере показывает уровень заботы государства о населении, так как выплаты предназначены тем, кто внес вклад в развитие страны, а кто-то, даже уйдя на заслуженный отдых, продолжает трудиться. Доходы пенсионеров зависят от государства, и материальная поддержка им всегда нужна.

«Я считаю, что это очень большая помощь и хорошая поддержка для всех категорий граждан. В прошлом году помогали семьям с детьми, сейчас помогают пенсионерам. В стране идёт планомерная поддержка населения. Всем сразу помочь невозможно, поэтому государство помогает поэтапно. Начали с самых незащищённых, с деток. А сейчас нам помогают. Мне кажется, это правильно! Спасибо властям за это», – рассказала пенсионерка Валентина Лунёва.

Ранее Президентом были инициированы выплаты для родителей школьников, семей с детьми и пособия для беременных. Теперь на первый план вышла поддержка пенсионеров - людей, которые уже внесли вклад в развитие государства, и военнослужащих, стоящих на страже своей страны.

«Согласно указу Президента 90722 пенсионера края получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Данные средства предназначены тем, кто постоянно проживает на территории Российской Федерации», – рассказала управляющий ПФР по Камчатскому краю Татьяна Мелехина.

Также в число получателей вошли военные пенсионеры и граждане, получающие пенсию по потере кормильца.

Напомним, произвести единовременную выплату всем пенсионерам по 10 тысяч рублей предложил Президент России Владимир Путин. Распоряжение о выделении на эти цели более 454 миллиардов рублей подписал глава российского кабинета министров Михаил Мишустин. Деньги поступили из резервного фонда Правительства РФ.