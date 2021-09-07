​Камчатский театр кукол дождался худрука

Актёр драматического театра и кино, магистр Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Алексей КАЗАКОВ официально вступил в должность художественного руководителя театра кукол и приступил к работе. Договор с ним заключен на три года.

Министр культуры края Оксана Прокопенко представила нового худрука коллективу, пожелала руководителю и труппе театра движения вперед, интересных проектов и гармонии.

«Сегодня для меня очень важный день. Министр культуры Оксана Игоревна представила меня коллективу. Я надеюсь, что этот день будет началом дружбы и работы, новых планов и их реализации и для камчатского зрителя, и для России, потому что наш кукольный театральный дом нужно заявлять по всей России, чтобы все знали: там, где начинается Россия, начинается театр кукол. Надеюсь, что с сегодняшнего дня начнутся важные, добрые, прогрессивные изменения. Нам надо готовиться к огромному событию: к переезду в новое красивое здание, в котором разместится не только театр кукол, но и много других творческих проектов, появится много интересных людей», – прокомментировал художественный руководитель Камчатского театра кукол Алексей Казаков.

Кандидатура Алексея Казакова была поддержана конкурсной комиссией по итогам отбора кандидатов, который проводился с 3 марта по 13 мая этого года. Творческий путь артиста начался в Государственном академическом центральном театре кукол им. С. В. Образцова. В театральной сфере Алексей Казаков работает в течение 25 лет, из них 12 лет занимает руководящие должности. Под его руководством в театрах Москвы и других городов России выпущено более 25 спектаклей. Актёр сыграл более 20 ролей в художественных фильмах, в числе которых проекты Андрона Кончаловского и Карена Шахназарова.





