​Юрий ТРУТНЕВ: дальневосточные города должны стать комфортными

Одним из направлений социально-экономического развития Дальнего Востока станет формирование комфортной городской среды. Работа начнется с региональных столиц и крупных дальневосточных городов. Об этом на пресс-конференции, посвященной подведению итогов VI Восточного экономического форума, сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мы представили Президенту и участникам форума целый ряд инструментов, в том числе реализацию программы «Дальневосточные кварталы», направленных на стимулирование строительства жилья, снижения цен, увеличения доступности жилья на Дальнем Востоке. Принято решение распространить программу «Дальневосточная ипотека» на врачей и учителей. Такой механизм, как дальневосточная концессия, позволит продолжить поддержку строительства инфраструктуры для крупных инвестиционных проектов», - сообщил он.

Дальневосточники будут вовлекаться в формирование комфортной городской среды. «Невозможно проводить реновацию городов без позиции их жителей. Главам регионов, мэрам требуется организовать эту работу. Жители должны принять участие в создании концепции реновации Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и других городов. Мастер-планы должны сверяться с мнением дальневосточников и подтверждаться источниками финансирования. Об этом говорил на форуме Владимир Владимирович Путин. Только тогда это будет собранный план», - считает Юрий Трутнев.

Как уточнил вице-премьер, реновация городов связана не только со строительством жилья и созданием новых городских кварталов, но и качественным изменением городского пространства: преобразованием инфраструктуры, решением транспортных задач, формированием рекреационных зон.

Напомним, VI Восточный экономический форум прошёл 2-4 сентября во Владивостоке. Форум собрал более 4000 участников и представителей СМИ из 58 иностранных государств. Самые многочисленные делегации были из Республики Корея, Японии, Индии, Китая, Казахстана, США и Великобритании. На форуме подписано 380 соглашений на сумму 3,6 трлн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).