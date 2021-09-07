​Юрий ТРУТНЕВ: отдельное внимание будет уделено социально-экономическому развитию Курильских островов

Заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов VI Восточного экономического форума, о создании на Курильских островах нового преференциального режима, музея под открытым небом.

Создание преференциального налогового режима стало одной из тем прошедшего форума. Глава государства Владимир Путин отметил, что данный режим будет введён на Курильских островах на 10 лет, им смогут воспользоваться как отечественные, так и иностранные инвесторы.

Юрий Трутнев сообщил, что дополнительно для формирования благоприятного инвестиционного климата будут решаться вопросы снижения налоговых льгот и административных проверок, модернизации энергетической системы, расширения транспортной инфраструктуры, развития социальной инфраструктуры. По словам вице-премьера, на Итурупе и Кунашире уже построены социальные учреждения, дороги.

«Но эту работу нужно будет продолжать, чтобы на острова пришли инвестиции. Более того, сейчас власти создают максимально много мотиваций для инвесторов и бизнесменов на Курилах», - заметил он.

По словам вице-премьера, задача государства – создать условия для граждан Российской Федерации, а уже их задача – создавать проекты и развивать территории. Это касается и зарубежных инвесторов.

Также Юрий Трутнев сообщил о предложении создать музей под открытым небом на острове Шумшу, где в 1945 году произошел решающий бой в ходе всей Курильской десантной операции во время Второй мировой войны.

«Я очень хочу, чтобы на Шумшу возник музей под открытым небом. Там были кровопролитные бои, остров до сих пор усеян разбитой техникой, разорванными в клочья самолетами. Это все потихонечку прорастает травой, разворовывается «черными» копателями. Такие территории не должны зарастать травой, эту страницу надо оставить в истории Российской Федерации», - сказал он.

Остров Шумшу был северной цитаделью японских войск на Курильских островах и считался неприступным. Высадка советских десантников на Шумшу в августе 1945 года стала решающим событием в ходе всей Курильской десантной операции.