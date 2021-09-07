​Андрей КОПЫЛОВ: Всем, кто избирается в новый депутатский созыв, желаю честной борьбы

Первый вице-спикер призвал участников выборов в Законодательное Собрание к достойному соперничеству.

Такой комментарий Андрей Копылов дал по итогам работы 50-й, завершающей сессии краевого парламента, которая состоялась 7 сентября.

За нарушение регламента проведения сессии Законодательного Собрания руководитель фракции КПРФ Валерий Быков по решению большинства депутатов был лишен права выступления до конца заседания.

«Искренне желаю кандидатам, которые избираются в следующий созыв, успехов в предстоящих выборах, которые состоятся 19 сентября. Надо пройти их достойно, честно и порядочно. Об этом я вынужден говорить по результатам сегодняшней сессии.

Сессия – это не площадка для политической борьбы в предвыборной кампании. Одна из фракций пыталась сегодня это сделать. Это неправильно. Для этого есть другие мероприятия и другие форматы – пожалуйста, там работайте.

Сессия существует для того, чтобы принимать нормативно-правовые акты. А использовать ее для приобретения политических дивидендов – это нарушение регламента Законодательного Собрания Камчатского края. Депутатам этой фракции нужно сделать выводы на будущее, если избиратели их поддержат и они пройдут в следующий созыв», – сказал Андрей Копылов.