​Андрей КОПЫЛОВ: Каждый пятый принятый нами закон касался социальной сферы

Первый вице-спикер подвел итоги работы краевого парламента третьего созыва на завершающей 50-й сессии.

7 сентября состоялась финальная сессия Законодательного Собрания Камчатского края 3-го созыва под руководством первого вице-спикера Андрея Копылова, в ходе которой было рассмотрено и принято 30 региональных законов.

Важным вопросом стало подведение итогов работы краевого парламента за пять лет. Депутаты отдали дань памяти своим коллегам, ушедшим из жизни.

«Хотелось бы напомнить о тяжелой утрате, которую мы понесли в этом созыве. От нас ушел Валерий Федорович Раенко, который два созыва стоял у руля краевого парламента. Это был честный, порядочный человек, патриот Камчатки. Мы потеряли большого профессионала Бориса Николаевича Чуева, грамотного специалиста, которого нам очень не хватает. Михаил Леонидович Пучковский, отработавший почти два созыва. Часто выступал с критикой, но это был настоящий народный депутат», – сказал Андрей Копылов.

За 5 лет краевой парламент Камчатки провел 50 сессий, принял 670 законов, в том числе 135 законов по вопросам образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, соцподдержки. Было разработано 8 законодательных инициатив федерального уровня.

«Каждый пятый закон, принятый третьим созывом, был социальной направленности, – сказал Андрей Копылов. – Очень много было сделано в части поддержки малого и среднего предпринимательства. И это успешные, действующие законы, о чем говорят отзывы самих предпринимателей, которым эта поддержка особенно помогла в период новой коронавирусной инфекции».

Парламент третьего созыва контролировал реализацию нацпроектов в Камчатском крае. «Совместно с губернатором и правительством Камчатского края мы плотно работали над реализацией нацпроектов. Депутаты достойно работали по своим направлениям, в своих округах», – отметил Андрей Копылов.

Первый вице-спикер напомнил, что в острый период пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году краевой парламент максимально быстро мобилизовался и организовал совместно с исполнительными органами власти помощь как гражданам, так и учреждениям здравоохранения.

«Особенно хочу поблагодарить партию «Единая Россия», которая привлекла волонтерское движения, направила большие средства из фонда пожертвований на то, чтобы обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты, горячим питанием, водой и др. Слова благодарности – предпринимателям, руководителям предприятий, которые откликнулись и пришли на помощь. Наши сенаторы и депутаты также за счет личных средств приобретали средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы», – сказал Андрей Копылов.

Завершая выступление, он поблагодарил вице-спикера Госдумы Ирину Яровую и сенаторов Совета Федерации Бориса Невзорова и Валерия Пономарева, коллег-депутатов, губернатора Владимира Солодова и правительство Камчатского края, органы местного самоуправления за конструктивную работу в интересах жителей.

Особые слова благодарности Андрей Копылов адресовал землякам: «Ни один президент, ни один губернатор и депутат не справится без поддержки населения. Искренне признателен тем, кто активно участвовал в общественной, экономической и социальной жизни нашего полуострова».