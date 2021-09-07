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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​На строительство новой краевой больницы скоро выйдут порядка 300 рабочих

23:05
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​На строительство новой краевой больницы скоро выйдут порядка 300 рабочих

На объекте строительства «Камчатская краевая больница» завершается этап мобилизации.

«В ближайшее время начнется активный этап строительства. В настоящий момент завершены работы, связанные с энергообеспечением объекта: доставлена электростанция, подключено и проведено электроснабжение, которое будет обеспечивать электроэнергией объект и городок строителей. Также началась работа основного цикла: подготовка к бетонированию, установка опалубки перекрытий, проводятся арматурные работы», - сказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев.
Сейчас подрядчик завершил работы по возведению первого модульного общежития, а также залил фундаменты для второго блока общежития строителей и административного здания. На объекте трудятся более 80 человек, к концу сентября количество строителей нарастят до 300.
До конца года подрядная организация завершит бетонные работы и закроет «теплый контур», в следующем году приступит к черновым отделочным работам на двух корпусах.
Напомним, по проекту новая краевая больница будет рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составит 80 тысяч квадратных метров, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составляет более 40 гектаров. Строительство будет осуществляться в два этапа. На первом этапе планируется ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов и необходимых инженерных сооружений, обеспечивающих возможность самостоятельного функционирования лечебного блока. На втором этапе строительства будут возведены еще 4 больничных корпуса – поликлинический, палатный, патологоанатомический и корпус вспомогательных отделений. В 2020 году профильными федеральными исполнительными органами был проведён анализ проекта Камчатской краевой больницы. Состав объектов и сооружений новой больницы был признан достаточным и не требующим пересмотра проектной документации, а стоимость строительства - соответствующей объектам-аналогам.
​На строительство новой краевой больницы скоро выйдут порядка 300 рабочих 0
камчатская краевая больницаандрей дегодьев
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