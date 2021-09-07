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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​Промысел на восточном побережье Камчатки закроют 11 сентября

​Промысел на восточном побережье Камчатки закроют 11 сентября

23:10
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​Промысел на восточном побережье Камчатки закроют 11 сентября

Исключением является Мильковский район и речные участки для любительского рыболовства в Усть-Камчатском районе, где промысел продолжится. Такое решение было принято по рекомендации рыбохозяйственной науки в ходе комиссии по анадромным видам рыб.

Всего на восточном побережье полуострова за время лососёвой путины рыбопромышленные предприятия выловили порядка 224 тысяч тонн рыбы, в рамках традиционного рыболовства добыто более 5 тысяч тонн лосося.

«Принято решение о закрытии промысла на восточном побережье Камчатки с 11 сентября. Это Западно-Беринговоморская зона, Карагинская, Петропавловско-Командорская подзоны, кроме Мильковского района и речных участков для любительского рыболовства в Усть-Камчатском районе. По информации, предоставленной КамчатНИРО, заход лососей на нерест там практически завершился. Оставшиеся подходы будут заполнять нерестилища. Таким образом, промысел будет прекращён в отношении промышленного и традиционного рыболовства, а также любительского рыболовства сетями. Всё ещё разрешена любительская рыбалка удебными орудиями лова по всей территории восточного побережья. Кроме того, промысел будет закрыт в районе реки Голыгина с 9 сентября. По данным отраслевой науки, там наблюдаются низкие заходы лососей на нерест», — рассказал референт министерства рыбного хозяйства Павел Буряк.

Добавим, в этом году лососёвая путина у побережий Камчатки оказалась удачной. На данный момент рыбаки выловили около 440 тысяч тонн рыбы. Промысел продолжается на западном побережье полуострова.

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