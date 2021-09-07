Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ поблагодарил депутатов 3-го созыва за совместную работу в интересах региона

Глава региона на 50-й сессии Законодательного собрания отметил слаженное взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти. «Нам удалось выстроить конструктивный диалог, без которого решить задачи, которые ставят перед нами жители края, было бы невозможно», – сказал губернатор, обращаясь к депутатам Законодательного Собрания.

Он добавил, что прошедшие два года были трудными, в том числе для камчатского парламента, который понес тяжелые потери в депутатском корпусе. Владимир Солодов отметил, что законодательная и исполнительная власть плодотворно сотрудничали, и поэтому многого удалось достичь.

«Депутатский корпус внес большой вклад в построение диалога с гражданами. Вы, как народные избранники, постоянно обращаете внимание исполнительной власти на те проблемы, которые действительно волнуют наших жителей», – сказал губернатор.

Владимир Солодов поблагодарил депутатов за проделанную работу и подчеркнул, что дальнейшее взаимодействие регионального правительства и парламента необходимо для решения стратегических задач, которые стоят перед Камчатским краем.

Он также вручил депутатам – представителям различных фракций Заксобрания Благодарности губернатора Камчатского края. Награды получили Андрей Копылов, Андрей Лиманов, Татьяна Ткаченко, Анна Мойсюк (фракция «Единая Россия»), Валерий Калашников (фракция ЛДПР) и Михаил Смагин (партия КПРФ).