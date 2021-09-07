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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ поблагодарил депутатов 3-го созыва за совместную работу в интересах региона

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ поблагодарил депутатов 3-го созыва за совместную работу в интересах региона

23:20
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Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ поблагодарил депутатов 3-го созыва за совместную работу в интересах региона

Глава региона на 50-й сессии Законодательного собрания отметил слаженное взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти. «Нам удалось выстроить конструктивный диалог, без которого решить задачи, которые ставят перед нами жители края, было бы невозможно», – сказал губернатор, обращаясь к депутатам Законодательного Собрания.

Он добавил, что прошедшие два года были трудными, в том числе для камчатского парламента, который понес тяжелые потери в депутатском корпусе. Владимир Солодов отметил, что законодательная и исполнительная власть плодотворно сотрудничали, и поэтому многого удалось достичь.
«Депутатский корпус внес большой вклад в построение диалога с гражданами. Вы, как народные избранники, постоянно обращаете внимание исполнительной власти на те проблемы, которые действительно волнуют наших жителей», – сказал губернатор.
Владимир Солодов поблагодарил депутатов за проделанную работу и подчеркнул, что дальнейшее взаимодействие регионального правительства и парламента необходимо для решения стратегических задач, которые стоят перед Камчатским краем.
Он также вручил депутатам – представителям различных фракций Заксобрания Благодарности губернатора Камчатского края. Награды получили Андрей Копылов, Андрей Лиманов, Татьяна Ткаченко, Анна Мойсюк (фракция «Единая Россия»), Валерий Калашников (фракция ЛДПР) и Михаил Смагин (партия КПРФ).

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ поблагодарил депутатов 3-го созыва за совместную работу в интересах региона 0Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ поблагодарил депутатов 3-го созыва за совместную работу в интересах региона 1
владимир солодов50-я сессия законодательного собрания
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