​Юрий ТРУТНЕВ: ВЭФ позволяет представить Президенту результаты работы и доложить о планах по развитию Дальнего Востока

На пресс-конференции, посвящённой подведению итогов VI Восточного экономического форума, заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев доложил о планах по дальнейшему социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

«Многие наши предложения по социально-экономическому развитию Дальнего Востока Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал и дал соответствующие поручения. Эта работа позволит нам сделать следующий значительный шаг в развитии Дальнего Востока», - отметил Юрий Трутнев.

По его мнению, Дальний Восток стал территорией апробации новых инструментов для стимулирования экономики и поддержки социальной сферы.

«Значительная часть решений, которые отрабатываются на Дальнем Востоке, те же территории опережающего развития, электронная виза, целый ряд других решений, которые уже применяются или только будут внедряться, отрабатываются на Дальнем Востоке как на полигоне. А потом применяются для развития и других территорий страны», - пояснил вице-премьер.

Во время проведения ВЭФ-2021 глава государства ещё раз определил развитие Дальнего Востока стратегическим направлением страны.

«Владимир Владимирович Путин подтвердил свое отношение к развитию Дальнего Востока как к национальному приоритету. По поручению Президента мы будем и дальше создавать новые инструменты и механизмы ускоренного развития дальневосточных регионов. Отдельное внимание будет уделено социальному и инфраструктурному развитию», - сообщил Юрий Трутнев.

Вице-премьер пояснил, что работа будет вестись по нескольким направлениям.

«Нужно завершить работу по созданию преференциальной зоны на Курильских островах. Причем лучшей преференциальной зоны в России. Второе – нужно снизить порог для привлечения инвесторов в Свободный порт Владивосток. Если говорить о решениях, которые повлияют на социальную сферу, то это реновация городов», - сказал Юрий Трутнев.

Напомним, VI Восточный экономический форум прошёл 2-4 сентября во Владивостоке. Форум собрал более 4000 участников и представителей СМИ из 58 иностранных государств. Самые многочисленные делегации были из Республики Корея, Японии, Индии, Китая, Казахстана, США и Великобритании. На Форуме подписано 380 соглашений на сумму 3,6 трлн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).