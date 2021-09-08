​Леонид КОПАНЕВ: Наша сила – в преодолении слабости!

Нашему легендарному земляку Леониду КОПАНЕВУ – 88 лет, а точку в своей обширной трудовой биографии он ставить не собирается. Движение – жизнь: этому твердому убеждению он никогда не изменял сам и не перестает внушать его студентам Камчатского политехнического техникума, которым преподает физическую культуру.

Леонид Васильевич родился в Кирове 28 июня 1933 года. Отец Василий Иванович и мама Анна Ивановна работали на кожевенном комбинате им. Коминтерна. Кроме маленького Лени в семье росли еще сестра Тоня и брат Анатолий.

В начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, отец ушел на войну и не вернулся. Растила и поднимала детей одна мама.

Леонид Копанев начал трудиться в 14 лет – грузчиком на кожевенном комбинате. А на Камчатку его привела светлая мечта о море.

Сдал экзамены в Николаевскую мореходку, его приняли и сразу предупредили: будет набрана группа из 60 человек, которую отправят учиться на Камчатку. Это только прибавило воодушевления. Дорога на Камчатку заняла две недели, и край вулканов навсегда привязал к себе 18-летнего парня.

Через три года Леонид получил специальность штурмана малого плавания. Но уйти в море не пришлось: спортсмену и активисту предложили должность освобожденного секретаря комсомольской организации училища. Молодой комсорг не оставлял спорт, которым увлекался в детстве, несмотря на все его невзгоды. Футбол, хоккей с мячом, волейбол, легкая атлетика, лыжи легко покорялись Копаневу. Но главным его увлечением и огромной любовью на протяжении всей жизни был футбол.

Через два года Копанева пригласили в обком комсомола возглавить оборонно-спортивный отдел. А затем он стал председателем городского комитета физкультуры. Три года в этой должности Леонид Васильевич поднимал спорт в Петропавловске, не имея ни секретаря, ни помощника, и все делал с ноля.

«На Никольской сопке разровняли площадку, проводили соревнования по футболу, легкой атлетике, там же была зона отдыха горожан и танцплощадка. Это был единственный стадион в естественном парке. Первый спортзал в городе, «Пионер», тоже был построен в морском порту с моей подачи – сейчас его уже нет, снесли. А стадион «Спартак» в 1959-м строил весь город. Трибуны были деревянные, с северной стороны – просто лавочки, со стороны озера – сетка-рабица. Здесь народу собиралось до 12–15 тысяч! Трибуны год от года росли», – вспоминает Леонид Васильевич.

Будучи жадным до новых знаний, Копанев поступил в Хабаровский пединститут на исторический факультет, потом окончил и еще один – физического воспитания. С 1990 по 1993 годы работал старшим преподавателем в Камчатском высшем мореходном училище. А с 1993 года и до сих пор трудится преподавателем физкультуры в Камчатском политехническом техникуме.

Богатый дед

В далеком 1957 году Леонида Копанева, новоиспеченного завотделом обкома комсомола, направили в институт, в Подмосковье.

– Оттуда я приехал в Киров, к матери, повидаться и посоветоваться. Дело в том, что с моей будущей женой Анной я был знаком с детства – мы жили в одном доме, дружили, потом переписывались. И не виделись шесть лет. Получив родительское благословение, я добрался на поезде до Тюмени, потом, на попутках, до деревни Антипино, где Аня работала зубным врачом. Там и сыграли свадьбу, налепив пельменей на всю деревню. А через день после свадьбы я уехал назад, в Петропавловск.

Вскоре Аня приехала на Камчатку, и муж привел ее в свою комнату в коммунальной квартире, где уже жила еще одна семейная пара.

В 2017 году супруги отпраздновали бриллиантовую свадьбу. И только тогда подарили друг другу кольца, ведь в молодости это была непозволительная роскошь, да и не считался этот ритуал таким уж важным. К сожалению, в том же 2017 году Анна Николаевна перенесла второй инсульт, и ее не стало.

Но жизнь продолжается, и Леонид Васильевич из ее ритма не выпадает. Тем более что он – богатый дед. Две дочки – Анна и Татьяна, подарили ему внука и двоих внучек, уже растут трое правнуков. Все они живут на Камчатке.

«Туши свет!»

Леонид Васильевич уверен, что в прошлые времена физкультура и ее преподавание, требования к ученикам и студентам сильно отличились от сегодняшних.

«Это для меня больной вопрос, – говорит он. – В начале учебного года я рассказываю студентам, чем они будут заниматься, каковы требования, рассказываю о технике безопасности. И привожу пример, что в советские времена с первокурсниками мореходки, вчерашними семиклассниками, я в пургу поднимался на Петровскую сопку зигзагами. Теперь, оглядываясь назад, мне становится не по себе, ведь могла случиться беда. Сегодня это недопустимо и по закону. Но дело в том, что нынешние юноши на такие подвиги уже и физически не способны. А тогда вырастали настоящие мужчины».

Травмы на уроках всегда случались, да и сегодня без них никуда. Повреждения голеностопа во время игры в футбол – дело обычное. Но один случай Леониду Васильевичу не забыть никогда. Будущие радисты, студенты четвертого курса мореходки, занимались на «Спартаке» и после сдачи зачетов решили погонять в футбол. Один курсант, освобожденный от физкультуры, попросился хотя бы постоять на воротах.

«Я заканчиваю урок, подношу свисток к губам и вижу, как на голову Паши падают ворота, подбегаю – изо рта кровавая пена. По соседству на небольшой площадке мужчина учил девушку вождению. Он довез нас до травмпункта, где выяснилось, что у парня перелом основания черепа и сотрясение. К счастью, все завершилось благополучно: через месяц его выписали, он успешно окончил мореходку». Случившееся – результат халатности других людей, которые тогда не понесли ответственности за случившееся. Но виноватым Леонид Васильевич по сей день считает себя...

Его тревожит, что из школы юноши и девушки приходят неподготовленными, хотя по «физре» у многих пятерки. А на деле – ни бегать, ни прыгать, ни работать с мячом. «Туши свет! – негодует Леонид Васильевич. – Нередко выясняется, что родители договорились с преподавателем о хорошей оценке. А я им объясняю, что у меня оценку надо заработать, мама с папой им не в помощь».

Конечно, школьные уроки физкультуры никого не приведут к высоким спортивным достижениям. Они, как уверен Копанев, предназначены для другого: «Привить детям желание заниматься своим физическим развитием и научиться преодолевать трудности. Этому ведь невозможно научиться за обеденным столом или с гаджетом в руках. Я всегда говорю студентам, что не так уж важно уложиться в заданное время, важно просто преодолеть дистанцию, пусть и медленно, местами шагом, но тогда ты уже победитель. Я им долдоню: самая большая победа – победа над своей слабостью».

Не секрет, что многие физруки не отличаются деликатностью, а могут запросто унизить не слишком развитого физически ученика, полагая, что действуют во благо. Но Копанев мудр: «Недостаток физразвития – это не вина, а беда ребенка и его родителей, которые махнули рукой, когда у мальчика или девочки появился лишний вес или другие проблемы со здоровьем. Если раньше освобожденных были единицы на весь курс, то сейчас на класс – до пяти человек».

Тем, кто не освобожден от физкультуры, но не очень с ней дружит, Леонид Васильевич предлагает обязательно ходить на занятия и проявлять старание и уважение к предмету, и тогда его оценка будет достойной.

Перед каждым занятием, а тем более зачетом он у всех интересуется самочувствием: как спал, да и ел ли. Ведь бывали случаи, когда на уроках студенты падали в обморок, если ночью писали курсовую и не завтракали.

Своих воспитанников он любит и порой по-стариковски ворчит: «Их телефоны иногда хочется взять и выбросить. Я им говорю: поднимите голову, посмотрите вокруг, на красивых девушек, стоящих рядом, на камчатскую природу. Но и сам у них учусь жить в нынешнем мире. Это трудно, но я пытаюсь».

Леонид Васильевич не перестает говорить с ребятами об их жизни и находит время и место рассказать о своей. Об отце, который погиб на фронте, о голодной жизни на плечах у матери. 9 мая он проводит урок памяти с первокурсниками. Приносит портрет отца и начавшие тлеть треугольники – его письма с фронта.

«Я говорю студентам: почитайте, как раньше писали друг другу. «Многоуважаемые родители» – так отец, у которого не было своих мамы и папы, обращался к родителям моей мамы. Свою жену в письмах он называет по имени-отчеству, а нас – «многоуважаемые детки», каждого перечисляя по имени. И предлагаю сравнить, как молодые люди сегодня относятся друг к другу».

Он рассказывает студентам о том, как мало в его родном Кирове было семей, не получивших похоронки. И иногда поет им песни военных лет. «Они слушают, но что в них откладывается, трудно понять. Надеюсь, все равно откладывается».

Леонид Васильевич и сам по себе яркое воплощение собственного кредо, гласящего, что движение – это жизнь. Но и озвучить эту мысль для студентов он не считает лишним. «Если сядете, тем более ляжете – погибнете. Это о движении не только и не столько физическом, а о непрерывном развитии. Закончите учебу – идите учиться дальше, не останавливайтесь на достигнутом, развивайте свое тело и мозг!»

Копанев в свои 88 лет находится в замечательной форме. Но возраст из песни не выкинешь: появилась аритмия, сердечная недостаточность. Он глотает таблетки, носит кардиостимулятор, но все равно каждое утро делает зарядку и… не отказывает себе в удовольствиях. В веселой компании запросто выпьет коньяка, споет песню и непременно танцует.

Почет без звания

Представители старшего поколения выпускников Леонида Васильевича, которые также немало сделали для Камчатки и спорта, пытаются добиться присвоения ему звания почетного жителя Камчатского края. «А я говорю им: мой почет в том, что мои выпускники, увидев меня в городе, искренне радуются, всегда подходят, и мы беседуем как добрые товарищи».

Работает Леонид Васильевич не ради денег. Плата за его труд такова, что и озвучить эти цифры неудобно. А ребята его встречают и удивляются: «Как, вы все еще работаете? Ведь обещали нас выпустить и уйти!»

«Я как старый конь, которого поставили в борозду, который будет двигаться, пока не упадет, – объясняет Леонид Копанев. – Говорю ребятам: не могу я без вас, мне нравится эта работа. Трудная она, нервная, но потребность в ней укоренилась во мне и уже никогда не оставит».

Справка

Более 25 лет Леонид Копанев возглавлял областную федерацию футбола и хоккея с мячом, а затем, после ее преобразования, – федерацию футбола. Это была не почетная символическая должность, а напряженная общественная деятельность.

Он стоял у истоков футбола высокого профессионального класса на Камчатке: создал команду «Рыбак», а позднее – «Вулкан».

Судья республиканской категории по футболу, Леонид Копанев более 20 лет успешно обслуживал игры первенства СССР класса А второй лиги в должности судьи, а затем судьи-инспектора этих соревнований. И воспитал немало камчатских судей, которые успешно обслуживают игры краевого и зонального уровней.

Среди его наград – грамота Президиума Верховного Совета РСФСР за развитие физкультуры и спорта. Леонид Копанев – ветеран труда, ветеран спорта России, отличник физического воспитания, заслуженный работник физической культуры России, преподаватель высшей категории.

Мария ШУПЕНИК