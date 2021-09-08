Беринг в красках

Чтимый камчатцами капитан-командор Витус БЕРИНГ недавно напомнил о себе благодаря фестивалю граффити: на торце одного из домов в Петропавловске-Камчатском появился его громадный портрет.

Во Владивостоке открылась большая выставка, посвященная великим экспедициям. А совсем скоро в село Никольское на острове Беринга приедет потомок первооткрывателя и другие интересные гости.

Это не совпадение: Камчатка в этом году отмечает сразу три знаменательные даты – 280-летие со дня открытия Командорских островов, 195-летие села Никольского и 340-летие со дня рождения Витуса Беринга.

Сегодня Командорские острова – уникальная заповедная территория, которая привлекает туристов со всей страны и из зарубежья. Здесь бережно хранят память о великих первооткрывателях, и все здесь связано с именем Беринга – гостиницы, памятники, памятные доски.

На Командорах расположен Алеутский муниципальный округ Камчатки с единственным населенным пунктом – селом Никольским, в котором, по данным на начало 2020 года, проживали 676 человек.

«Для нас эти даты чрезвычайно важны. Открытие и развитие Камчатки – наша история, то, о чем мы хотим рассказывать, что должны знать и ценить наши дети и все жители региона», – уверена глава Алеутского округа Светлана Арнацкая.

Все три даты в Никольском отпразднуют одновременно, в течение трех дней, с 10 по 12 сентября. Светлана Арнацкая пригласила гостей. Приедут посол Дании с супругой, датские историки, потомок Витуса Беринга по линии матери – Марат Беринг, потомок Алексея Чирикова – Михаил Чириков и, конечно, губернатор Камчатки.

Среди мероприятий – полет в бухту Командор, где возложат цветы на могилу Витуса Беринга и поездка на лежбище морских животных, в районе которого будет открыт памятник Георгу Стеллеру – знаменитому исследователю Сибири, Камчатки и дальневосточных островов, участнику экспедиции Беринга.

«Судьба командора»: больше чем выставка

«Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга» – так называется выставка, открытая во Владивостоке, в рамках VI Восточного экономического форума. Это – дань уважения к Камчатке и ее насыщенной драматическими событиями истории.

Губернатор края Владимир Солодов посетил Музей истории Дальнего Востока и ознакомился с этим масштабным выставочным проектом, который реализуется под его патронажем. «Открытие Командор – важнейшая дата не только в истории Камчатки, но и в истории всей России», – отметил глава региона.

Экспедиции Беринга стали крупнейшими научно-исследовательскими событиями в истории российского государства. Вторая Камчатская экспедиция, которую называют Великой Северной, претендует на звание самой масштабной в истории человечества.

Министр культуры края Ольга Прокопенко рассказала, что камчатский краеведческий музей передал для экспозиции десять предметов. «Среди них есть поистине уникальные вещи – это серебряный нательный крест, фрагменты иллюминатора, который, по мнению экспертов, был установлен на пакетботе во время Второй Камчатской экспедиции», – сообщила глава минкульта края.

Директор музея истории Дальнего Востока Виктор Шалай отметил, что эта экспозиция – первая из серии выставок, посвященных регионам Дальнего Востока.

«В рамах Восточного экономического форума мы решили создавать экспозиции, посвященные великим подвигам, совершенным на Дальнем Востоке. Самой первой выбрали экспедицию Витуса Беринга. Этот мореплаватель – великая личность, которую невозможно оставить без внимания. Мы получили колоссальную поддержку в нашей идее от губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Эта выставка создана для всех, кто хочет окунуться в историю и понять подвиги прошлого», – сказал Виктор Шалай.

Партнерами выставочного проекта выступили Камчатский объединенный музей, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН, военно-исторический музей ТОФ, музей Морского государственного университета имени Г.И. Невельского, Государственный архив ВМФ, Российская государственная библиотека, Музей истории Санкт-Петербурга.

Глазами художника

Огромный портрет знаменитого командора не так давно украсил торец дома 12 на ул. Тушканова в Петропавловске-Камчатском. Вот только изображен Иван Иванович (так Витус Беринг стал именоваться, став русским подданным) совсем не таким, как привыкли его видеть на известном портрете, обнаруженном в 1945 году, с которого «слеплен» и памятник на Командорских островах, и другие известные изображения мореплавателя. На них вовсе не Витус Беринг и, возможно, даже не его дядя, как принято считать. То, что выглядел Беринг иначе, стало понятно после камчатской экспедиции известного путешественника Дмитрия Шпаро в 1991 году. Тогда на острове Беринга археологам удалось обнаружить могилу командора и провести исследования останков. Они-то и позволили восстановить истинную внешность мореплавателя.

Прежде, чем взяться за аэрографию на Тушканова, художник из Подмосковья Илья Демченко эти нюансы глубоко изучил и признался, что был потрясен таким историческим казусом.

«В рамках фестиваля граффити мне просто предложили подумать над идеей создать портрет Беринга, – рассказал Илья. – Я согласился и взялся за разработку макета. Прошерстил интернет и, конечно, был поражен историей с изображением первооткрывателя… Создал эскиз, вписал в фасад, согласовал с администрацией и приступил к работе».

Художник говорит, что эта работа пошла у него «с легкой руки». Возможно, потому, что незадолго до этого он выполнил большую аэрографию на другом фасаде – знаменитую уже танцующую под бубен пару в национальных костюмах на Карла Маркса, 9. И привык к рифленому профнастилу, на который наносится краска.

«Работа с Берингом пошла быстрее в разы – как по маслу, без сомнений и перерисовок, – рассказал Илья. – Но на определенном этапе я понял, что у меня осталось мало краски, и пришлось колдовать – растягивать цвет, заменять другим, и в итоге все завершилось успешно».

100 баллончиков, или 40 литров краски (оказалось, что ее участвующие в фестивале уличного искусства художники покупают за собственные средства) – и серый уголок города ярко преобразился, пробуждая в горожанах интерес к истории родного края.

На Камчатке Илья рисовал и в рамках прошлогоднего фестиваля, хотя прилетал к нам по другим делам. Разрисовывать фасады тогда не дали, только небольшие стенки. На них Демченко изобразил корякскую девушку на фоне морошки, а также сову, а его напарник Сергей Салин нарисовал портреты трех камчатских деятелей этнического искусства.

«Девушку и сову я рисовал буквально перед отлетом, ночью, с фонариком на лбу. Но все удалось, в мэрии поняли, что мы можем хорошо работать, и нас позвали рисовать на следующий год», – поделился художник.

«Конечно, других вариантов не обсуждается!» – так Илья отвечает на вопрос, вернется ли он рисовать на Камчатку в следующем году. И признался, что уже присмотрел для себя несколько нетронутых яркими красками фасадов.

Справка

История открытия островов в равной степени героическая и драматичная. Командоры были открыты в 1741 году экспедицией знаменитого русского мореплавателя, датчанина по происхождению, капитана-командора Витуса Беринга, в честь которого и получили свое название. 4 июня 1741 года из Петропавловской гавани к неведомым берегам Америки вышли пакетботы «Святой Петр» под командой Витуса Беринга и «Святой Павел» под командой Алексея Чирикова. В ходе Второй Камчатской экспедиции была открыта Русская Америка. Однако в пути корабли потеряли друг друга из вида. Чирикову удалось вернуться, а команде Беринга повезло меньше. На корабле вспыхнула цинга, заболел и сам командор. Когда 4 ноября экипаж увидел неизвестную землю, Беринг принял решение высадиться на ней. Спустя месяц капитан-командор умер от болезни на берегу необитаемого острова, часть его команды также навсегда осталась здесь. Выжившие смогли покинуть остров только спустя почти 10 месяцев, дав ему имя Беринга. Бухта, где потерпел крушение «Святой Петр», теперь носит название Командор. Тут похоронен сам Беринг и часть его экипажа.

Мария ВЛАДИМИРОВА