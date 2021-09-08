​Елена МАЛЫШЕВА высоко оценила реализацию проекта «Растём здоровыми» на Камчатке

В рамках проекта по инициативе главы региона все воспитанники детских садов от 3 лет, а также младшие школьники будут бесплатно получать биодобавку Омега-3.

По итогам рабочей поездки на Камчатку Елена Малышева встретилась с Владимиром Солодовым и поделилась своими впечатлениями о регионе, а также высказала своё мнение о влиянии добавки Омега-3 на здоровье подрастающего поколения.

«Мы в восторге от Камчатки. Нас потрясла природа, потрясло то, что красная рыба - это не один вид, а некое разнообразие рыб. Мы увидели совершенно потрясающий завод высокого уровня по производству Омега-3 жирных кислот из дикого лосося. Это уникальный проект, который, безусловно, имеет важное значение для развития детского организма. Приятно отметить, что правительство Камчатского края понимает важность заботы о детях, необходимость заботы о повышении иммунитета в непростых климатических условиях региона», — сказала Елена Малышева.

«Проект по бесплатному распространению Омега-3 среди школьников младших классов и воспитанников детских садов направлен на решение задачи по повышению иммунитета. Мы хотим, чтобы вся страна подхватила нашу инициативу. У нас в памяти остались советские времена, когда детям давали рыбий жир. Сейчас он совсем по-другому выглядит: красивый, полезный. Будем продолжать этот проект, чтобы жители на Камчатке могли пользоваться богатствами своего региона», — сказал Владимир Солодов.

Елена Малышева отметила, что этот проект имеет огромное значение, поскольку Омега-3 оказывает положительное влияние на развитие интеллекта, что особенно важном в детском возрасте, а пожилым людям данная добавка позволяет очищать сосуды.

Добавим, больше 30 тысяч детей региона бесплатно получат ценный рыбный жир в рамках реализации проекта правительства Камчатского края. Приём Омега-3 способствует улучшению памяти и внимания детей, оказывают положительное влияние на организм ребенка в период эмоциональных и физических нагрузок, помогают справиться со стрессом. Омега-3 также способствует укреплению иммунитета, является важным компонентом системы защиты организма.