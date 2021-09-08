​Обновлённый Дом культуры в Николаевке открыл свои двери жителям села

Ремонт в рамках национального проекта «Культура» начался в мае этого года, а уже 4 сентября состоялось торжественное открытие ДК.

За 3,5 месяца подрядчик провел капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры: были заменены оконные блоки, установлены козырьки, восстановлена отмостка, отремонтирована пожарная лестница. На капитальный ремонт фасада было направлено 5, 61 млн рублей.

«4 сентября состоялось открытие Дома культуры в селе Николаевка и открытие клубного сезона. Праздник прошел в теплой, дружеской обстановке. Здание ДК было построено в 1967 году и нуждалось в ремонте. В этом году благодаря национальному проекту «Культура» удалось не только провести капитальный ремонт фасада учреждения, но и направить сэкономленные средства на ремонт системы отопления», – рассказали в министерстве культуры Камчатского края.

Всего в 2021 году на капитальные ремонты фасадов зданий и кровли домов культуры по нацпроекту было выделено 30,57 млн рублей, из них из федерального бюджета – 28,75 млн рублей. Реконструкция зданий осуществляется в домах культуры села Николаевка, посёлков Термального и Раздольного. На капремонт Мильковской детской школы искусств выделено 7,31 млн рублей, из них федеральных средств – 6,95 млн рублей.

Напомним, что ДК в Николаевке был построен в 1967 году. Учреждение является центром культурной жизни и притяжения для жителей села. В учреждении функционируют творческие коллективы для детей и взрослых: народный хор «Сударушки», народная вокальная группа «Хорошее настроение», детская вокальная группа «Калейдоскоп», клубы «Молодой диджей», «Здоровье», клуб добровольной пожарной дружины. В Доме культуры работают киноустановка и библиотека.