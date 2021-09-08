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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Камчатцев приглашают к участию в забеге "Whale trail" по берегу океана

20:45
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​Камчатцев приглашают к участию в забеге "Whale trail" по берегу океана

Соревнование пройдёт 25 сентября в рамках экологического фестиваля "Море жизни".

Трейловый забег "Whale trail" состоится 25 сентября на Халактырском пляже. Участникам от 14 лет будут предложены дистанции в 5 км "Шевели плавниками" и 10 км "Плыви, косатка, плыви!".

«Мы приглашаем всех на экологический трейловый забег Whale trail, который проходит в рамках фестиваля «Море жизни» и проводится в поддержку морских млекопитающих. Старт будет дан у визит-центра «Халактырский пляж». Спортсмены на дистанции 10 километров пробегут до реки Халактырка. Этот забег не только экологический, но и благотворительный. Часть суммы стартовых взносов будет перечислено в Ассоциацию природоохранных территорий на реализацию природоохранных мероприятий», - рассказала организатор забега Ирина Агранат.

Большая часть трассы проходит по грунтовой дороге, старт и финиш - на легендарном черном песке Халактырского пляжа. После забега организаторы и волонтеры уберут мусор, оставшийся после состязаний.

«Мы планируем в рамках этих мероприятий рассказывать о территориях Камчатки и показывать, как они прекрасны, когда не замусорены. Надеюсь, это замотивирует жителей и гостей региона сохранять в чистоте нашу прекрасную природу», - отметила Ирина Агранат.

Организаторы соревнований:Ассоциация особо охраняемых природных территорий Камчатского края при поддержке правительства Камчатского края, Камчатского краевого регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация развития вида спорта «гонки с препятствиями» в Российской Федерации» и Камчатского краевого Дворца молодежи.

Подробная информация и регистрация участников по ссылке newrunners.ru/race/whale-trail/

Задать вопросы участники могут по телефонам 8(914)781-72-51, 8(984)169-19-01 и в инстаграме https://instagram.com/whaletrail41

море жизнихалактырский пляжспорт
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