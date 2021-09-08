Камчатцев приглашают исполнить несбывшуюся мечту ветерана

Принять участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана» можно на онлайн-площадке https://мечтаветерана.рф.

Благодаря всероссийскому социальному проекту «Мечта ветерана» с февраля прошлого года было исполнено более 400 желаний ветеранов Великой Отечественной войны, опубликованных на одноименном сайте. Об этом сообщают авторы проекта.

«Главная цель проекта - собрать несбывшиеся мечты ветеранов, а после - помочь осуществить их совместными усилиями. На сайте проекта «Мечта ветерана» уже сейчас можно увидеть десятки желаний участников Великой Отечественной войны. Кто-то из них хочет отремонтировать крыльцо или крышу своего дому, другие ищут своих друзей молодости. Каждый может добавить рассказ о знакомом ветеране, живущем в одном с вами городе или селе, сообщить о его желаниях и помочь сделать мечту ветерана реальностью», — рассказала начальник управления по делам молодёжи Виктория Подлесная.

Стать участником проекта просто. Нужно рассказать о мечте ветерана или помочь осуществить ту, что уже опубликована на портале, - для этого нужно просто нажать кнопку «Осуществить мечту ветерана». В итоге появится форма, где необходимо будет указать свои контактные данные, чтобы организаторы могли связаться с участником и осуществить задуманное.