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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​Причастен ли инспектор охотнадзора к браконьерству?

​Причастен ли инспектор охотнадзора к браконьерству?

11:35
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​Причастен ли инспектор охотнадзора к браконьерству?

На этот вопрос ответит проверка специальной комиссии. В министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края проводится внутренняя проверка в связи с возможной причастностью инспектора управления государственного охотничьего надзора к браконьерству в Усть-Камчатском районе.

«В адрес министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края поступило от Усть-Камчатской ассоциации по охране водных биологических ресурсов о возможной причастности инспектора управления государственного охотничьего надзора к браконьерскому промыслу лососевых рыб на реке Камчатке. В настоящее время в отношении данного сотрудника проводится служебная проверка. Помимо этого, информация направлена в правоохранительные органы для принятия соответствующих решений. В случае, если поступившая информация подтвердится, данный сотрудник может быть уволен в связи с утратой доверия», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков.
Специальная комиссия уже проводит проверку. В её состав вошли сотрудники минприроды края, управления государственной службы губернатора и правительства региона и отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений. У инспектора управления охотнадзора были запрошены объяснения.

усть-камчатский районохотнадзорбраконьерствоалексей кумарьков
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