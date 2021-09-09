​Ирина Унтилова: "Благодаря поддержке депутатов партии "Единая Россия" развитие сферы образования является приоритетом региональной власти"

На базе Камчатского института развития образования 7 сентября открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, созданный в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

ЦНППМ — ключевое звено формируемой единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников на территории Камчатского края. Создаваемый Центр – дополняющая Институт структура, развивающая принципиально новые подходы к постдипломному образованию педагогов.

Реализация данного проекта осуществлялась под контролем депутатов партии "Единая Россия", для которой сфера образования является одним из приоритетных направлений работы. Об этом сообщила кандидат в депутаты партии "Единая Россия" Ирина Унтилова.

"От того, как будет сегодня выстроена система образования, во многом зависит будущее не только нашего региона, но и всей страны. Именно поэтому партия "Единая Россия" осуществляет целый ряд проектов по поддержке педагогов, их реализации в профессиональной сфере. В этом огромную роль играют депутаты партии, которые принимают и поддерживают на сессиях статьи расходов бюджета, направленные на развитие образования", - сказала Ирина Унтилова.

Кандидат в депутаты партии "Единая Россия" Ирина Унтилова отметила, что ЦНППМ станет важной базой для повышения профессионального мастерства педагогов Камчатского края.

"На сегодня недостаточно получить знания в вузе и с ними всё время работать. Необходимо постоянно совершенствоваться, учитель должен соответствовать современным реалиям, идти "в ногу со временем". Центр как раз и предполагает, что здесь педагоги могут узнавать о новейших технологиях, идти вровень с педагогами всей страны, обмениваться данными благодаря созданной единой федеральной системе. Это будет способствовать увеличению интереса к профессии учителя, росту её престижа и существенно расширит возможности камчатских педагогов, которые всегда готовы совершенствоваться, особенно это касается молодых активных и инициативных учителей. ЦНППМ станет для них точкой притяжения, и каждый здесь приобретёт знания, необходимые на профессиональном поприще.

Главной задачей ЦНППМ станет вовлечение педагогических работников и управленческих кадров нашего региона в национальную систему профессионального роста.

В отличие от традиционного повышения квалификации ЦНППМ будет реализовывать эксклюзивные дополнительные профессиональные программы, направленные на удовлетворение образовательных потребностей и запросов работников системы образования, адаптацию к меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, подготовку к выполнению новых видов профессиональной деятельности.

Для комфортной, творческой работы в помещениях Центра проведены ремонтные работы, подготовлены функциональные зоны и лектории в соответствии с требованиями к брендированию, установлено современное оборудование.

ЦНППМ станет не только местом обучения педагогов, но и центром их неформального общения, своеобразным профессиональным клубом, где будет проходить обмен новостями, проблемами и успехами.