Ирина ЯРОВАЯ передала письма от камчатцев ветеранам и жителям блокадного Ленинграда

Вячеслав Макаров и ветераны блокадного Ленинграда поблагодарили Ирину Яровую за акцию «Письмо ленинградцу».

Вице-спикер Государственной Думы в день 80-летия начала блокады северной столицы в Мариинском дворце Санкт-Петербурга встретилась с ветеранами и жителям блокадного Ленинграда и передала им письма от камчатцев. На встрече также присутствовал председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Напомним, письма написали военнослужащие, школьники и журналисты Камчатки в рамках патриотической акции "Письмо ленинградцу", которую организовала Ирина Яровая. В июне письма написали воспитанники детских оздоровительных лагерей, военнослужащие Войск и Сил на Северо-Востоке страны, подводного флота, а также погранвойск и подводного флота. Кроме того, свои письма написали журналисты ГТРК «Камчатка» и газеты «Тихоокеанская вахта». Среди переданных посланий было и письмо Ириной Яровой.

«80 лет со дня трагического начала блокады - это не просто дата в календаре, это дата, которая символизирует невероятную силу духа.

Наши прадеды положили на алтарь победы свои жизни. Нам бы очень хотелось, чтобы поколение, подарившее нам свободу, почувствовало нашу живую благодарность. Мы предложили написать письма, в которых каждый желающий смог выразить слова благодарности ветеранам, людям, пережившим блокаду, павшим героям. Откликнулись матросы, офицеры, журналисты, наши школьники. Мы получили сотни писем, адресованных поколению победителей – тем, кто не вернулся, и тем, кто остался жив. Это и есть живая летопись правды о Великой Отечественной войне, которую никто и никогда не сможет стереть», – сказала Ирина Яровая на встрече.

Вячеслав Макаров поблагодарил вице-спикера Госдумы за организацию акции. «Прежде всего хочу выразить благодарность, Ирина Анатолевна вам, за эту замечательную акцию. У нас сегодня особый день - памятный, с трагическим акцентом. Но то, что вы организовали и доставили письма с Камчатки ленинградцам, это как раз говорит о нашем единении. Это как раз свидетельство того, что вот эта суровая блокадная нить, она объединяет не только все поколения, но и всех жителей России. Поэтому искренние слова благодарности вам. Я убеждён в том, что этот день останется в памяти и ветеранов, и молодых людей. И эти письма найдут своё почётное место и в уголках памяти в детских садах, и в музеях школ, колледжей, высших учебных заведений. Спасибо еще раз за эту замечательную акцию», - сказал председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Напомним, по инициативе депутата Яровой в России появилась памятная дата День неизвестного солдата. Она инициатор всероссийской акции «Свеча памяти». С этого года начал работать закон Ирины Яровой о Всероссийской минуте молчания в день начала войны 22 июня. Депутат - автор закона о запрете реабилитации нацизма, о защите ветеранов и защитников Отечества от клеветы и оскорблений. Ирина Яровая уже много лет курирует и помогает отправляться на остров Шумшу поисковикам Камчатско-курильской научно-географической экспедиций, которые исследуют историю Курильской десантной операции, поставившей победную точку во Второй Мировой войне.