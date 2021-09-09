​Приезд на полуостров лучших кардио-врачей России организовала для помощи камчатцам Ирина ЯРОВАЯ

Бригада НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского в составе пяти врачей прибывает на Камчатку в воскресенье 12 сентября и будет в течение недели принимать пациентов в Петропавловске, Елизово и Вилючинске. Это результат личной договорённости Ирины Яровой с главным врачом центра им.Вишневского, кандидатом медицинских наук Федором Семёновым.

В составе бригады - специалисты, которые входят в число лучших врачей России. Это сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов, кардиохирург Андрей Чупин, эндоскопист Константин Лукич, врач ультразвуковой диагностики Мария Ильина, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Александр Новак.

Они примут пациентов, нуждающихся в высокотехнологической помощи. А также окажут организационно-методическую помощь региону в правильном построении системы управления в сфере здравоохранения.

Врачи центра им. Вишневского будут принимать пациентов на базе Вилючинской городской больницы, Елизовской больницы и камчатской краевой больницы.

В Центр Вишневского - это медицинский центр четвёртого уровня, где оказывают наиболее сложные и высокотехнологичные виды медицинской помощи. Таких клиник в России всего шесть и они функционируют в составе научных центров, Академий медицинских наук, клиник медицинских вузов, федеральных клинических учреждений. В центре Вишневского работают лучшие в стране специалисты в области сердчно-сосудистой хирургии и травматологии. Договорится о том, чтобы прервать их текущий график, отвлечь от серьёзной ежедневной работы в клинике и привезти на Камчатку стало возможным только благодаря личному авторитету в медицинском сообществе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Напомним, Ирина Яровая постоянно оказывает помощь системе здравоохранения Камчатского края, организуя приезд лучших специалистов. Во время первой и второй волны пандемии по её просьбе бригады медиков для работы в ковид-госпиталях Камчатки направили мэр Москвы Сергей Собянин и ФМБА. В августе в течение двух недель сводный отряд ФМБА проводил диспансеризацию жителей отдалённых районов края по договорённости Ирины Яровой с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. А завтра, 10 сентября на полуостров прибывает ведущий онколог России, зам директора онкоцентра имени Димы Рогачева Александр Карачунский. Она проведёт семинар для камчатских педиатров, чтобы научить их вовремя распознавать признаки детской онкологии. А также встретится для консультаций с родителями онкобольных детей и детей, с подозрением на онкологию.