​Руководство компании «Парк «Три вулкана» и представители туристических фирм обсудили будущее туриндустрии в крае

Представители туристических фирм встретились с председателем совета директоров ООО «Парк «Три вулкана» Сергеем Бачиным, генеральным директором ООО «Парк «Три вулкана» Дмитрием Окороковым и министром туризма Камчатского края Владимиром Русановым.

В ходе встречи, которая прошла сегодня, 8 сентября, руководители и работники туристической сферы задали вопросы, волнующие не только специалистов в отрасли, но и обычных жителей края.

Генеральный директор парка «Три вулкана» отметил, что вокруг проекта по созданию нового туристического кластера много разговоров и слухов, которые не имеют ничего общего с действительностью. Дмитрий Окороков готов встречаться с камчатцами, чтобы ответить на все их вопросы и развеять сомнения.

«Мы открыты для общения. Я лично готов с людьми встретиться, рассказать о проекте, развеять сомнения. Лучше общаться напрямую», - сказал Дмитрий Окороков, предложив провести встречу с жителями региона в свой следующий визит на полуостров.

Исполнительный директор ОАО «Камчатка Трэвел Групп» Юлия Гореликова сравнила по масштабу проект туристического кластера с преобразованиями в Сочи. Она считает, что проект нужен региону и будет способствовать притоку туристов на полуостров.

«Мы всегда рады приветствовать новые начинания на Камчатке, тем более такие масштабные и глобальные. Я была в Сочи до Олимпиады, была в Сочи после. Это абсолютно разные планеты. Мы всегда открыты к сотрудничеству, готовы поддержать стоящие проекты и будем рады тому, что у нас инфраструктуру приведут в порядок», - отметила Юлия Гореликова.

Сергей Бачин рассказал о реализации проекта на данный момент: параллельно с окончательным оформлением земли ведутся проектные работы и изыскания. Планируемый срок начала строительства - 2023 год. «Парк «Три вулкана» будет состоять из нескольких кластеров: центральной частью станет туристическая деревня «Сопка Горячая», появятся причальные сооружения в бухте Вилючинской (причальная стенка и глэмпинг). Также будут построены около 37 километров горнолыжных трасс и 5 подъемников, которые также будут использоваться летом. Кроме этого, планируется возведение глэмпингов, туристических лагерей, оборудование туристических маршрутов.

Сергей Бачин отметил, что одной из главных целей проекта является создание качественной туристической инфраструктуры, при этом во главу угла ставится сохранение уникальной природы полуострова.

«Для нас основное – это сохранение природы. Мы все радеем за то, чтобы туристы, приезжающие на полуостров, видели не мусор, а первозданную красоту Камчатки, слава о которой распространена во всем мире», - добавил Сергей Бачин.

Представители турфирм Камчатки отметили, что туристов привлекают природные достопримечательности края, но бывает так, что отсутствие сервиса влияет на их решение приехать в регион. Проект ООО «Парк «Три вулкана» позволит привлечь в край туристов разного уровня дохода и требований к сервису.

«Конечно, сейчас туркомпании Камчатки сталкиваются с крайней нехваткой инфраструктуры: не хватает хороших гостиниц, не хватает транспортной инфраструктуры. Приход компании, которая собирается эту инфраструктуру развивать, повлияет на всех благотворно. Все знают, что летом мы не можем иногда принять группы туристов, которые запрашивают высокий уровень сервиса – 4-5 звезд, их у нас вообще практически нет на Камчатке и необходимость наличия такой инфраструктуры давно назрела. Мы думаем, что пользу от этого получат все», - отметила председатель Ассоциации туриндустрии Камчатки, генеральный директор ОАО «Камчатинтур» Ирина Седова.

Справка:

Компания "Парк "Три Вулкана" создана группой "Интеррос" для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке. Туркластер включает 12 различных объектов в районе вулканов Мутновского, Вилючинского и Горелого с выходом в Вилючинскую бухту. Территория туристического кластера объединяет различные достопримечательности полуострова и позволяет развивать такие виды туризма, как природный, бальнеологический, горный и горнолыжный, экспедиционный, круизный.