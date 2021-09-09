​Программа обновления парка школьных автобусов в регионах будет расширена благодаря поддержке партии «Единая Россия»

Обеспечение безопасности детей на пути из школы и обратно — важная составляющая при организации учебного процесса. По поручению Президента РФ Владимира Путина в стране запущена программа обновления парка школьных автобусов в регионах. В 2020 году Камчатка получила самую большую партию транспортных средств для школьников — 10 новых автобусов отечественного производства. В этом году ожидается поступление ещё четырёх.

Лидер списка партии «Единая Россия» от Камчатского края Владимир Солодов и кандидат в депутаты Законодательного собрания региона Оксана Герасимова оценили безопасность и комфорт одного из приобретённых школьных автобусов в Паратунском сельском поселении Елизовского района. Сейчас в посёлках Термальном и Паратунке курсируют два автобуса ПАЗ вместимостью 22 человека, один из которых был приобретён в рамках федеральной программы.

«Начинается новый учебный год, и, конечно, мы большое внимание уделяем состоянию школ и обеспечению безопасности детей, которая во многом зависит от наличия современных и комфортных автобусов. По поручению Президента Российской Федерации на Камчатке идёт планомерное обновление парка школьных автобусов. В прошлом году мы по федеральной программе получили 10 автобусов, в этом поступят ещё четыре, и обновление будет продолжаться. Для нашего региона это имеет особое значение. Например, в Елизовском районе достаточно много детей обучается в сельской местности и им приходится тратить длительное время на дорогу до школы. Поэтому важно, что сейчас родители могут в зафиксированное время привести ребёнка на посадку в оборудованный автобус, где он под присмотром педагогов и с соблюдением всех мер безопасности будет доставлен до места учёбы и обратно. Программа по обновлению парка школьных автобусов — значима. При поддержке партии “Единая Россия” она будет расширена, так же, как и работа по приведению школ в порядок. Так, по партийной линии инициировались проекты по обновлению спортзалов, пришкольных стадионов, готовится проект по капитальным ремонтам общеобразовательных учреждений. Наша задача, чтобы камчатские школы — а их более 80-ти — в него вошли», — подчеркнул Владимир Солодов.

Все автобусы оборудованы в соответствии с современными требованиями, которые предъявляются к перевозке детей. Они оснащены ремнями безопасности, устройствами ограничения скорости, тахографами, навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС. Для комфортных перевозок в осенне-зимний период в школьных автобусах установлено по две печки.

Школы используют транспортные средства как для перевозки детей к месту учёбы, так и для организации школьных поездок, перевозки обучающихся на экзамены во время проведения ЕГЭ или на районные и краевые конкурсы и соревнования.

«От того, насколько транспортные средства, на которых добираются в школу наши дети, современно оборудованы, зависят их безопасность и комфорт на пути в образовательное учреждение. Кроме того, при наличии автобусов школа может организовывать экскурсии, разнообразные поездки, тем самым расширяя кругозор ребят. В данном случае вопрос заключается не в том, насколько часто в школах меняют автобусы, а насколько они безопасны и качественны для наших детей», — сказала Оксана Герасимова.

Добавим, на сегодня в Камчатском крае используются два школьных автобуса ПАЗ вместимостью от 25 до 32 человек для организации перевозки учеников начальных классов петропавловской средней школы № 33 в школу № 8, где они обучаются, пока в их «родной» школе идет строительство нового корпуса.

Пять автобусов вместимостью 22 человека направлены в Елизовский район: в школы посёлков Нагорный, Раздольный, Коряки, Термальный, Вулканного городского поселения. Один автобус получила средняя школа № 4 поселка Ключи Усть-Камчатского района.

Новый автобус УАЗ вместимостью 12 человек поступил в распоряжение Петропавловск-Камчатской школы-интерната для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Для перевозки учеников Петропавловск-Камчатской школы № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на полуостров поступила 12-местная «Газель».