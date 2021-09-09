​На юге Камчатки досрочно голосуют военные, гидрометеорологи, смотрители маяков

В Камчатском крае продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания региона. Сотрудники избирательной комиссии на машинах и вертолётах добираются до избирателей в труднодоступные районы края. В этот раз они отправились на самую южную точку полуострова – мыс Лопатка.

«Считаю очень важным участие в выборах. Я ни разу не пропустил голосование, всегда стараюсь отдать свой гражданский долг», – рассказал исполняющий обязанности начальника гидрометеорологической станции на мысе Лопатка Геннадий Мартынов.

Переносной ящик для голосования и пока еще пустые бюллетени поставили посреди приборов и журналов учета. В целях соблюдения антиковидных мер с собой у членов комиссии были маски, перчатки и одноразовые ручки.

«Мы приезжаем в труднодоступные районы и проводим ту же самую процедуру, что и на участке. Людей предупреждаем о том, что они могут проголосовать только на одном избирательном участке, например, на нашем», – рассказала председатель участковой избирательной комиссии №111 в Елизовском районе Ирина Клиндух.

Жителям края в день досрочного голосования выдают максимальное количество бюллетеней. Работникам, у которых нет камчатской прописки, – один бюллетень по выборам депутатов Государственной думы.

«Сегодня в моем подразделении на мысе Жёлтом были произведены досрочные выборы депутатов Государственной думы РФ и депутатов Заксобрания края. Проголосовали четверо военнослужащих по контракту, всё прошло на высшем уровне. Мы сделали свой выбор, ведь от нас зависит наше будущее», – поделился впечатлениями командир радиотехнического взвода на мысе Жёлтом Андрей Ященко.

«У нас подразделение небольшое – 7 человек на данный момент. Мы находимся далеко от города, практически на 100 км, и рады возможности проголосовать досрочно… Голосуя, мы сами определяем наше будущее и будущее нашей страны», - добавил командир радиотехнической роты на мысе Круглом Павел Гладких.

В этот день участковая избирательная комиссия посетила шесть пунктов назначения. Проголосовали 4 сотрудника гидрометеорологической станции и маяка на мысе Лопатка, 11 военнослужащих, 2 сотрудника гидрометеорологической станции Водопадной и техник маяка на мысе Круглом. Всего – 18 человек.

Это не первый выезд территориальной избирательной комиссии в отдалённые районы края. Сотрудники уже провели голосование на Асачинском месторождении, маяке Шипунском, морской гидрометеорологической станции Семячик, в оленеводческих бригадах. Итоги подведут после 19 сентября – основного дня голосования.