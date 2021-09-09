​Правительство Камчатского края продолжает субсидировать местные авиалинии

В Камчатском крае продолжается программа субсидирования пассажирских перевозок на местных авиалиниях, как самолётами, так и вертолётами. В цену авиабилета входит целый ряд статей расходов предприятия, которое перевозит людей по воздушным маршрутам.

«Итоговая коммерческая стоимость весьма высока. В связи с этим правительство Камчатского края в лице министерства транспорта устанавливает субсидированные тарифы. Величина субсидий по каждым маршрутам разная. Колеблется эта величина от 30 до 90 процентов в зависимости от маршрутов, типов, районов, куда мы летаем», - рассказал начальник коммерческой службы Камчатского авиационного предприятия Вячеслав Налобин.

Благодаря субсидиям, которые выделяют из бюджета Камчатского края, пассажиры платят сумму значительно меньше фактической цены авиабилета даже в расчёте из его абсолютной себестоимости. Поскольку Камчатское авиапредприятие является исторически сложившейся монополией - оно единственное перевозит людей на самолётах по Камчатке - тарифы на билеты контролирует государство в лице региональной службы по тарифам. Полный переход предприятия на коммерческую деятельность не рассматривается.

«Как акционерное общество мы, конечно, зарабатываем. Но перевозка грузов и прочие рейсы - это второстепенное. Мы понимаем всю социальную ответственность, которая на нас лежит, и на первом месте для нас, конечно, перевозка пассажиров», - отметил генеральный директор Камчатского авиационного предприятия Алексей Храбров.