​В следующем году будут снесены 28 аварийных зданий в краевой столице

Глава региона в ходе «Прямого разговора с Владимиром Солодовым» рассказал о планах по сносу аварийных зданий.

«Сейчас мы ведем большую работу, связанную со сносом старых зданий. Хотелось бы привести несколько цифр: в прошлом году по всему городу было снесено всего 2 здания, в позапрошлом - 1 здание. В этом году мы планируем снести 18, фактически снесено уже 10. В следующем году мы снесем 28 строений. То есть в этом году снесено в 9 раз больше, чем в прошлом, а в следующем мы нарастим эту цифру почти в 2 раза», - сказал Владимир Солодов.

Глава региона отметил, что 10 зданий в этом году снесено в Ленинском районе, на Рябиковке и на Океанской. Кроме того, в этом году начнется строительство двух домов под расселение в районе СРВ. Это позволит переселить людей и продолжить снос зданий, портящих внешний облик города.

Напомним, глава Камчатского края отвечает на вопросы жителей в прямом эфире сегодня, 9 сентября. Трансляция телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым» идет на телеканалах «41 регион» и «Камчатка-1». Прямой эфир идет и на Youtube-канале информационного агентства «Камчатка» и на сайте правительства Камчатского края.

Отметим, на сегодня поступило 1098 обращений в адрес главы региона. В основном жители обращаются по вопросам здравоохранения, благоустройства, обустройства дорог, культуры, образования.