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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​В посёлке Новом Елизовского района может появиться новый дом культуры

​В посёлке Новом Елизовского района может появиться новый дом культуры

22:35
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Об этом губернатор Камчатского края сообщил, отвечая на вопрос жителей посёлка в эфире «Прямого разговора с Владимиром Солодовым».
Об этом губернатор Камчатского края сообщил, отвечая на вопрос жителей посёлка в эфире «Прямого разговора с Владимиром Солодовым».

Об этом губернатор Камчатского края сообщил, отвечая на вопрос жителей посёлка в эфире «Прямого разговора с Владимиром Солодовым».

Группа жителей посёлка Нового обратилась к губернатору с просьбой построить на территории населённого пункта новый дом культуры. Старый, размещённый в здании бывшего забойного цеха, не отвечает современным требованиям.
«Конечно, этот дом культуры никуда не годится. По моему поручению уже подготовлена заявка на включение строительства дома культуры в поселке Новом в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Мы ждем сейчас решения, и я очень надеюсь, что средства будут выделены. Тогда мы сможем конкретную дату ввода нового дома культуры обозначить. Могу сказать, что, не дожидаясь результатов заявки, мы с кандидатом в депутаты Заксобрания Камчатского Края Юрием Ломакиным договорились, что он пока приведет в порядок крыльцо и территорию старого дома культуры», – рассказал Владимир Солодов.
Также глава региона отметил, что в регионе сейчас достаточно активно ведётся работа по ремонту сельских домов культуры и благоустройству территорий.
Напомним, глава Камчатского края отвечает на вопросы жителей в прямом эфире сегодня, 9 сентября. Трансляция телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым» идет на телеканалах «41 регион» и «Камчатка-1». Прямой эфир идет и на Youtube-канале информационного агентства «Камчатка» и на сайте правительства Камчатского края.
Отметим, на сегодня поступило 1098 обращений в адрес главы региона. В основном жители обращаются по вопросам здравоохранения, благоустройства, обустройства дорог, культуры, образования.

владимир солодовновый дом культуры
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