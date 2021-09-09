​«Лыжня здоровья» станет официальным спортивным объектом к следующему сезону

Такое заявление губернатор озвучил в ходе «Прямого разговора с Владимиром Солодовым».

Отвечая в прямом эфире на вопросы жителей края, глава региона сообщил о ходе работ по приданию юридического статуса одному из любимых мест зимнего отдыха жителей региона — «Лыжне здоровья».

«Лыжный спорт — один из самых интересных и привлекательных видов спорта в регионе. Приехав на Камчатку, я впервые после школьного возраста снова встал на беговые лыжи. Надеюсь, что в следующем сезоне смогу принять участие в коллективных заездах, возможно, дорасту и до полумарафона. Что касается ответа на вопрос, действительно сейчас «Лыжня здоровья» не имеет юридического статуса. Но мы занимаемся этим вопросом, поскольку это одно из любимых мест отдыха горожан для активных лыжных пробежек. Сейчас ведётся работа по постановке территории на кадастровый учёт. Лыжня проходит через два муниципальных образования края — Петропавловск и Елизово, поэтому данная процедура занимает определённое время. При этом уже принято решение о том, что это будет официальный спортивный объект, который будет относиться к лыжной базе. Благодаря этому официально будут закреплены ответственные за объект лица, которые будут осуществлять подготовку трасс, уход за ними и также следить за их использованием, с тем чтобы по лыжне не ездили автомобили. Думаю, что уже к следующему сезону у нас в крае появится официальный спортивный объект — «Лыжня здоровья», - сообщил Владимир Солодов.



Напомним, ранее в адрес министерства спорта региона и губернатора Камчатского края поступали обращения жителей о присвоении «Лыжне здоровья» статуса спортивного объекта. После чего было принято решение о присвоении официального статуса данному объекту с тем, чтобы он был юридически закреплён за ответственными лицами, которые смогут осуществлять контроль, содержание и благоустройство территории.