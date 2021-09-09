Филиал хоккейной школы откроется в Вилючинске

Такое поручение даст глава региона по итогам «Прямого разговора с Владимиром Солодовым».

Житель Вилючинска в ходе прямой линии рассказал о том, что вилючинцам приходится возить детей в хоккейную секцию в Петропавловск-Камчатский. Тренеров родители ищут и оплачивают самостоятельно.

«Хоккейная площадка есть в районе «Семи ветров». Можно ее использовать для занятий детей этим видом спорта. Вилючинск – закрытый город, там трудная транспортная доступность. Я поддержу предложение зрителя. Конечно, нам предстоит сложная работа, но секцию хоккейную мы откроем. После прямого эфира я дам соответствующее поручение. У нас уже был разговор с одной из крупных организаций, которая работает на Камчатке, - это «Тревожное зарево». Руководство компании поддерживает развитие хоккейного спорта в Вилючинске, выражает заинтересованность в сотрудничестве и готово помогать в обеспечении материальной базы. Я думаю, это даст дополнительный интерес к хоккею и спортивные результаты не заставят себя долго ждать», - сказал Владимир Солодов.

Напомним, глава Камчатского края отвечает на вопросы жителей в прямом эфире сегодня, 9 сентября. Трансляция телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым» идет на телеканалах «41 регион» и «Камчатка-1». Прямой эфир идет и на Youtube-канале информационного агентства «Камчатка» и на сайте правительства Камчатского края.

Отметим, на сегодня поступило 1098 обращений в адрес главы региона. В основном жители обращаются по вопросам здравоохранения, благоустройства, обустройства дорог, культуры, образования.

