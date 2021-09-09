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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. ​В посёлок Атласово в ближайшие дни доставят вакцину от коронавируса

​В посёлок Атласово в ближайшие дни доставят вакцину от коронавируса

22:45
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​В посёлок Атласово в ближайшие дни доставят вакцину от коронавируса

Губернатор края в ходе прямого эфира телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым» озвучил поручение по доставке вакцины от коронавирусной инфекции в поселок.

Глава региона, отвечая на вопрос жительницы посёлка Атласово, сообщил, что сразу после прямого эфира займётся решением вопроса, связанного с отсутствием вакцины в населённом пункте.
«Я созвонюсь с главой района Николаем Сепко и поставлю задачу, чтобы до конца этой недели, максимум до понедельника следующей, в выездном формате в посёлок была доставлена вакцина и все желающие получили прививку. Это очень важное направление работы правительства края. Наша задача - сделать вакцинацию максимально удобной для населения. В городах мы открываем точки вакцинации в торговых центрах, а в таких отдалённых посёлках, где есть желание у граждан вакцинироваться, необходимо в выездном формате доставлять необходимую вакцину. Поэтому этот вопрос будет решён оперативно, ставлю его на личный контроль», — сказал Владимир Солодов.
Губернатор края также обратил внимание жителей региона на возможность обращения по телефону горячей линии 8-800-141-00-00 в случае возникновения сложностей с вакцинацией. Все вопросы, касающиеся данной тематики, будут оперативно решены.
Напомним, в рамках телепрограммы Владимир Солодов в прямом эфире отвечает на актуальные вопросы жителей региона.

владимир солодоввакцинациякоронавирусатласово
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