​Общественная баня откроется в Вилючинске к началу следующего лета

Об этом в ходе «Прямого разговора с Владимиром СОЛОДОВ» заявил глава региона.

В ходе прямого эфира поступил вопрос от жительницы Вилючинска о том, что в городе уже несколько лет не работает баня, а жители в ней очень нуждаются.

«Очень плохо, когда губернатору приходится заниматься такими вопросами. Это некая характеристика власти, которая работает на местах. Предвидя этот вопрос, потому что не впервые ко мне с ним обращаются, я связался с главой Вилючинска, Сергеем Потаповым. Баня откроется к началу следующего лета. Особенно остро у вилючинцев стоит вопрос об отсутствии бани, когда отключают горячую воду, поэтому к следующему отключению баня будет работать», - сказал Владимир Солодов.

Также жительницу Вилючинска волнует вопрос отсутствия в городе общественного туалета. Глава региона отметил, что он уже закуплен и в течение месяца будет установлен.

Напомним, глава Камчатского края отвечает на вопросы жителей в прямом эфире сегодня, 9 сентября. Трансляция телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым» идет на телеканалах «41 регион» и «Камчатка-1». Прямой эфир идет и на Youtube-канале информационного агентства «Камчатка» и на сайте правительства Камчатского края.

Отметим, на сегодня поступило 1098 обращений в адрес главы региона. В основном жители обращаются по вопросам здравоохранения, благоустройства, обустройства дорог, культуры, образования.